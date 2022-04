Como boucle la reprise du centre technique automobile Mercedes-Benz de Stains

Comme Auto Infos l’évoquait il y a quelque temps, le groupe de distribution automobile Como, dirigé par Oussama Kaddoura, a donc racheté l’établissement MB Stains, réparateur agréé Mercedes-Benz de la société MB Paris.

Gigantesque place forte de l’après-vente et du reconditionnement de véhicules d’occasion

« Le site est un centre de haute technologie dédié uniquement à la réparation et au reconditionnement des véhicules d’occasion. Spécialisé dans les opérations de carrosserie-peinture, le centre technique Mercedes-Benz de Stains s’étend sur une superficie de 26 000 m². Créé en 2005, c’est un fleuron des réparations lourdes de carrosserie, intervenant notamment sur les matériaux complexes (aluminium) et les véhicules d’exception (AMG) », détaille un porte-parole du groupe en précisant que cette opération confirme la stratégie de croissance de Como dans le service après-vente premium.

Le groupe Como, dirigé par Oussama Kaddoura, distribue les marques Mercedes-Benz, Smart et Lexus, via plus de 20 points de vente à Paris et en Île-de-France.