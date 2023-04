Comparer les pneus, une question de sécurité et d'économie pour Dekra

Comme le rappelle le groupe Dekra, les pneumatiques endommagés se sont hissés en haut du podium des défaillances critiques, et ont obtenu la deuxième place des défaillances majeures en France dans le bilan du contrôle technique 2022. De plus, à l'échelle de l'Union européenne, le remplacement de pneumatiques se compte en centaine de millions (juste pour les véhicules particuliers). Une nouvelle étiquette européenne est entrée en vigueur le 1er mai 2021. Cette dernière comporte des informations en termes de sécurité, d'aspects environnementaux et de consommation sur la base de trois critères : l'adhérence sur sol mouillé, le bruit de roulement et la résistance au roulement. L'étiquette comporte un système de notation qui va de A (la meilleure) à E, et un second concernant les décibels (A, B ou C). Christian Koch, expert en pneumatiques au sein du groupe Dekra, indique que « la différence entre les pneus de classe A et E peut atteindre 30 % concernant l'adhérence sur sol mouillé », ce qui permet une distance de freinage plus courte et ainsi de réduire le risque d'accident. De même, un pneu de classe A, avec une pression conforme, a un avantage sur la consommation pouvant aller jusqu’à 7,5 % par rapport aux pneus de classe E. « L’Union européenne s’attend à ce que cet étiquetage des pneumatiques de voitures et de camions réduise les émissions de CO2 d’environ 10 millions de tonnes. Dans les contextes écologiques et économiques actuels, il est d’autant plus important de faire le bon choix », explique Karine Bonnet, directrice générale de Dekra Automotive SAS.

De plus, l'étiquette est dotée de pictogrammes annexes si le pneumatique peut rouler sur la neige, le verglas, etc. Cependant l'étiquetage européen ne couvre pas toutes les caractéristiques de performance des pneus, comme le comportement sur route sèche, la stabilité de conduite, le guidage latéral ou encore la durabilité. Un QR code qui renvoie néanmoins à la fiche technique en ligne du produit.