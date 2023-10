Concassée par le malus, la marque japonaise Subaru revient avec un SUV électrique

Depuis plus de trois ans, la marque japonaise Subaru ne parvient plus à faire commercialement au malus écologique français qui la propulse hors marché. A l’occasion du salon automobile de Lyon, le constructeur, réputé au niveau mondial, annonce son retour en France avec une voiture 100% électrique : le Solterra.

Distribuée par le groupe Emil Frey en France, Subaru marque emblématique, reconnue pour ses qualités sportives au niveau de ses motorisations thermiques, a été fortement impactée par le malus en France au point de disparaître des radars depuis au moins trois ans. Pour rappel, la marque japonaise pèse un peu plus de 700 000 voitures sur le marché nord-américain, tout en étant présente en Asie et certains pays européens comme l’Allemagne ou la Suisse.

Le Solterra : modèle frère issu du bZ4X de Toyota

La marque japonaise bénéficie en France d’une clientèle fidèle qui y retrouve la sportivité et la fiabilité mais aussi le confort de conduite qui fait partie de l’ADN de Subaru. Et aussi tous les systèmes d’aide à la conduite et de sécurité contre les chocs qui ont été renforcées sur les derniers modèles.

Même si Subaru subit la loi du malus en France, il n’en reste pas moins un grand constructeur réputé au niveau mondial avec plus d’un million de véhicules vendus par an. Encore très présente au Japon et surtout aux Etats-Unis ou encore en Allemagne, la marque revient en France avec une voiture électrique avant un nouveau développement maison de modèle 100% électrique conforme à la réglementation européenne.

Présenté en France pour la première fois sur le Salon automobile de Lyon, Subaru devrait consolider cette relance à partir de son image solide et positive auprès du grand public.

«Subaru a beaucoup de clients extrêmement fidèles », Patrick Gouvernes Subaru France

Une voiture électrique qui vient à point nommé pour relancer la marque, confirme Patrick Gourvennec président de Subaru France : « L’avantage de Subaru, c’est que nous avons beaucoup de clients extrêmement fidèles, voire un réseau qui est très impliqué pour la marque. Ils attendent tous un produit qui leur permette de vendre des autos à des clients et les clients attendent des solutions pour acheter une voiture. Cette marque peut redémarrer très rapidement ».

Modèle frère du bZ4X de Toyota, le Solterra est une voiture bien née qui permet à Subaru de retrouver ses clients fidèles dans le thermique tout en proposant un véhicule zéro émission pratique et fiable. La commercialisation du nouveau Solterra débutera dans le réseau en France dès octobre 2023 au prix de 60 000 €.

Même si l’ensemble du véhicule ressemble en tous points au modèle de Toyota, comme c’est la règle avec ce type de duplication, Subaru a souhaité mettre sa patte au niveau de la transmission, la suspension et la direction.

Des spécificités au niveau du comportement routier

« Par rapport à Toyota, le Solterra embarque des spécificités très importantes pour Subaru », explique Patrick Gourvennec. « Toute la partie transmission est typée Subaru ainsi que la direction et les amortissements. C’était important pour les ingénieurs de la marque de redonner l’esprit Subaru en terme de comportement routier ».

A noter que le quatre roue motrice est également présent sur le modèle Toyota mais encore une fois avec des spécifications différentes pour Subaru.

Une clientèle fidèle en après-vente

Aujourd’hui, le parc roulant de Subaru est estimé à 8000 voitures en France avec une clientèle très fidèle au niveau du réseau et de l’après-vente.

Un plan full électrique dans les cinq prochaines années

« Dans les cinq années qui viennent, Subaru a une volonté de déployer des voitures électriques », rappelle le dirigeant de Subaru France. «Un plan devrait se consolider dans les prochains mois avec en point de mire la construction d’une usine japonaise dédiée au véhicule électrique pour l’Europe ».

Performances / Système AWD

Le Solterra adopte, en effet, un nouveau système qui pilote les roues avant et arrière avec des moteurs différents. Grâce à l’expertise accumulée par Subaru depuis de nombreuses années dans la technologie AWD contrôlant avec précision les quatre roues, couplée à l’agilité des moteurs électriques et la flexibilité de la force motrice entre l’avant et l’arrière, Solterra optimise l’adhérence et permet une conduite en toute confiance.

A l’instar des autres modèles SUV de SUBARU, Solterra est équipé du système de contrôle X-MODE AWD qui améliore le sentiment de sécurité sur les routes difficiles. En ajoutant la nouvelle fonction Grip Control, qui permet au véhicule de rouler à vitesse constante tout en le stabilisant même sur routes difficiles, l’efficacité est alors renforcée.