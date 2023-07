Conducteur malussé : comment assurer son véhicule ?

Les raisons qui impactent votre malus sont nombreuses. Certains assureurs vous considèrent alors comme une personne à risque et refusent de vous assurer. Or, la souscription d’une assurance pour les propriétaires de véhicule motorisé est obligatoire. Découvrez dans cet article les impacts du malus et les méthodes pour trouver la bonne assurance auto.

Utiliser les comparateurs d’assurance en ligne

De plus en plus de conducteurs sont auteurs d’infractions au volant. L’Observatoire national interministériel de la sécurité routière a déclaré que « la conduite en état d’ivresse était la deuxième cause de mortalité sur les routes ». Devant la recrudescence des accidents et autres facteurs ayant une incidence sur le malus, certains assureurs mettent à disposition des formules adaptées pour une assurance auto moins chère . En effet, les conducteurs malussés ne présentent pas tous la même part de risque. C’est pourquoi il est conseillé d’utiliser un comparateur d’assurance auto en ligne. Rapide, gratuit et sans engagement, il permet au conducteur d’obtenir un devis en fonction de son profil.

Connaître les types de sinistres qui influent sur votre malus

En général, votre malus n’est pas affecté si votre responsabilité n’est pas engagée. C’est le cas pour les sinistres tels que le vandalisme, le bris de glace, le vol, les incendies ou encore les catastrophes naturelles. Concernant les accidents de la route, les conséquences sur votre malus dépendent du degré de votre responsabilité. Par ailleurs, votre malus sera particulièrement impacté si vous vous retrouvez dans l’une des situations suivantes : délit de fuite, alcool au volant ou consommation de produits illicites. En revanche, les accidents ayant lieu quand votre véhicule est stationné n’ont pas d’effet négatif sur votre malus. Ainsi, seuls les sinistres qui engagent directement votre responsabilité sont pris en compte.

Évaluer l’incidence du malus sur votre assurance auto

Certaines compagnies d’assurance procéderont à la résiliation de votre contrat si vous accumulez les délits. Vous vous retrouverez alors en bien mauvaise posture. Le malus est calculé en fonction de la gravité des sinistres occasionnés. C’est de cette façon que votre assureur peut juger que votre comportement représente un réel danger. L’assurance voiture est renouvelée chaque année. La prime d’assurance est de nouveau évaluée selon les événements qui se sont produits. Sachez que votre cotisation augmentera d’au moins 25 % si vous êtes auteur d’un ou plusieurs incidents. En cas de malus trop important, vous courez le risque de voir votre contrat résilié. Cela compliquera votre recherche d’une nouvelle assurance.

Le Bureau Central de Tarification : une assurance à la portée de tous

Si vous éprouvez des difficultés à trouver une assurance à cause de votre malus ou si les compagnies d’assurance vous ferment leurs portes, il existe une option intéressante : le BCT. Il intervient auprès des différents assureurs pour veiller à ce que tous les conducteurs soient couverts. Vous disposez d’un délai maximum de 15 jours après notification d’un second refus. Vous devez mentionner la formule de votre choix ainsi que les garanties auxquelles vous souhaitez souscrire. Le BCT se rapprochera de la compagnie d’assurance en question. Il a notamment pour fonction d’inciter les assureurs à prendre en charge les conducteurs malussés au titre de la responsabilité civile. L’assureur pourra procéder à la rupture du contrat au bout d’un an.

Il n’est pas rare que les compagnies d'assurance procèdent à la résiliation d’une assurance voiture en cas d’infractions répétées ayant un impact conséquent sur le malus. Il convient alors aux conducteurs concernés de se tourner vers un nouvel assureur. Compte tenu des difficultés qu’ils peuvent rencontrer, certaines solutions sont mises en place pour les accompagner dans leurs démarches. Parmi elles figurent le BCT ou les comparateurs d’assurance en ligne.



Contenu proposé par lecomparateurassurance.com