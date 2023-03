Conduire un camion à partir de 18 ans bientôt possible ?

Le 1er mars dernier, la Commission européenne a présenté un ensemble de mesures visant à moderniser les règles en matière de permis de conduire. Ces nouvelles règles doivent améliorer la sécurité pour tous les usagers de la route et aideront l'Union européenne à atteindre son objectif de zéro tué sur les routes de l'UE d'ici à 2050.

La Commission souhaite mieux préparer les conducteurs à l'utilisation de véhicules à émission nulle et à la conduite sur les routes urbaines, sur lesquelles évoluent un nombre croissant de vélos et autres deux-roues et de nombreux piétons. Elle souhaite par ailleurs permettre aux jeunes de passer leur examen de conduite et de commencer à conduire des voitures et des camions à partir de l'âge de 17 ans, pour autant qu'ils soient accompagnés, afin d'acquérir l'expérience de la conduite.

Ainsi, dès l'âge de 17 ans, les jeunes pourront apprendre à conduire et obtenir leur permis. Les jeunes réussissant leur examen de conduite à 17 ans seront en mesure de conduire seuls à partir de leur 18e anniversaire et de travailler comme chauffeur professionnel. « Cela contribuera à remédier à la pénurie actuelle de chauffeurs routiers », se félicite l’institution.

Aussi, pour simplifier la reconnaissance des permis de conduire entre États membres, la Commission propose d'instaurer un permis de conduire numérique, ce qui constitue une première mondiale. Un portail informatique spécifique permettra aux citoyens d'accéder facilement aux informations sur les règles en matière de sécurité routière en vigueur dans chaque État membre et, par la suite, de payer directement les éventuelles amendes qui leur auraient été infligées.

Et pour les chauffeurs de cars et de bus ?

Pour l’Union internationale des transports routiers (IRU), cette proposition comporte de nombreux aspects prometteurs qui peuvent remédier à la pénurie chronique de conducteurs dans le secteur du transport de marchandises. Mais elle reste complètement insuffisante en matière de mobilité des passagers. Le rapport de l'IRU sur la pénurie de chauffeurs pour 2022 a montré que quelque 600 000 chauffeurs manquaient à l'appel en Europe et prévoyait qu'il atteindrait près de 2 millions d'ici à 2026 compte tenu des tendances actuelles. L'augmentation prévue est due à une population de conducteurs vieillissante, associée à une faible proportion de jeunes conducteurs. Dans l'Union européenne, seuls 6 % des conducteurs professionnels ont moins de 25 ans.

« Nous voyons des hommes et des femmes de 18 ans bien formés conduire des bus en toute sécurité dans certains États membres, tandis que dans de nombreux autres, l'âge minimum se situe entre 21 et 24 ans. La proposition ne fixe pas à 18 ans l'âge minimum de conduite pour les services d'autobus et d'autocars. Par conséquent, il n'a pris aucune mesure pour résoudre les problèmes de pénurie de conducteurs de plus en plus graves qui entravent la mobilité collective des citoyens de l'Union européenne », regrette Raluca Marian, senior advisor on passenger transport à l’IRU.