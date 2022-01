Conduite automatisée : TomTom passe un cap !

Ce sont dorénavant plus de 5 millions de véhicules aux fonctions de conduite automatisées de niveaux 1 et 2 et bénéficiant de la navigation Adas de TomTom qui circulent en Amérique du Nord et en Europe. Un chiffre qui a été multiplié par dix en trois ans quand les volumes de l'industrie, eux, ont augmenté deux fois moins vite. Il faut dire que l’entreprise basée à Amsterdam et implantée dans 30 pays à travers le monde a su convaincre, avec son système de technologies d’aides à la conduite avancée, trois des cinq principaux groupes de constructeurs automobiles mondiaux.

Les cartographies Adas et HD Map de TomTom s’avèrent en effet complètes pour les véhicules délivrant des fonctions automatisées puisqu’elles fournissent à la voiture – et à son conducteur – des informations routières enrichies telles que le degré d’inclinaison de la route, le nombre de voies, le degré de courbes et les limitations de vitesse. De quoi aider les capteurs pilotant la conduite automatisée de l’auto à appréhender son environnement et à planifier des manœuvres en conséquence. Fort de cette innovation éprouvée et largement certifiée, Antoine Saucier, directeur général de TomTom Automotive, imagine donc que le nombre de véhicules équipés de ses outils cartographiques « va continuer à croître plus rapidement que le marché mondial dans les années à venir grâce à nos derniers accords, renforçant notre position de leader sur ce marché. »