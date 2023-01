Conduite autonome : Alphabet (Google) va tailler dans les effectifs de sa filiale Waymo

Outre-Atlantique, les activités liées à la conduite autonome semblent être la variable d'ajustement de nombreuses grandes entreprises. Trois mois après la dissolution de la start-up Argo AI – pourtant soutenue par Ford et Volkwagen – et le reclassement de ses salariés au sein des deux constructeurs automobiles, le géant de la tech Alphabet (plus connu par le nom de ses entreprises comme Google ou encore Fitbit) a annoncé une réduction de 6 % de ses effectifs. Soit environ 12 000 personnes dans le monde.

D'après la presse américaine, sa filiale Waymo, forte de 2 500 salariés, va aussi être mise à contribution. Sur les réseaux sociaux, des employés rapportent que des postes de techniciens, de recruteurs ou d'ingénieurs vont passer à la trappe, est-il rapporté. Prudente, la start-up estime qu'un « nombre limité » de postes est concerné par ce vaste plan social.

Les projets de camions autonomes Waymo Via en suspens

Plusieurs projets auraient d'ores et déjà été stoppés ou fortement ralentis. Les médias spécialisés évoquent notamment l'avenir très incertain du programme Waymo Via, correspondant au développement de camions de livraisons autonomes.

Peu rentable aujourd'hui, en réduisant ses effectifs, l'entité Waymo pourrait alors mieux se concentrer sur ses activités premières de robots-taxis. Pour mémoire, l'entreprise fait déjà rouler de nombreux véhicules dans les rues de San Francisco (Californie) et Phoenix (Arizona).