Conduite autonome : le Royaume-Uni autorise la télé au volant

On peut s’inquiéter d’une telle décision en termes de sécurité routière. Pour cause : le département britannique des Transports vient d’approuver le visionnage de « contenus non liés à la conduite sur des écrans intégrés » aux automobilistes d’outre-Manche « pendant que le mode de conduite automatisée contrôle [leur] véhicule ». Les automobilistes devront toutefois « être prêts à reprendre le contrôle de leur véhicule rapidement, par exemple, en approchant d'une sortie d'autoroute », souligne le DfT.

La télé oui, mais pas le téléphone !

Paradoxalement, les autorités continueront de proscrire l’utilisation du téléphone au volant en raison du risque de distraction trop élevé qu’ils induisent… Et si un accident survient alors que le conducteur regarde des films, des séries ou même la télévision à bord de sa voiture autonome ? Eh bien la responsabilité de ce dernier ne sera pas engagée selon les propositions de réformes du département britannique des Transports ! En somme, les assureurs devront prendre en charge les dommages, même si ceux-ci auront le droit de mener des enquêtes et de reporter le coût des sinistres sur des tiers tels que les constructeurs. Pour dissiper tout flou juridique, le gouvernement du Royaume-Uni espère cependant mettre au point un cadre légal complet d'ici à 2025.

La création d’emplois, la véritable explication derrière ce laxisme ?

Et il faut bien espère que ce cadre juridique soit correctement dressé quand on sait que le Royaume-Uni entend voir les premières voitures autonomes circuler à « faible vitesse sur les autoroutes, notamment pendant les embouteillages », sur ses routes d'ici à la fin de l'année. Une amplification rapide et attendue de cette pratique qui doit sans doute beaucoup aux bénéfices financiers qu’il y a à en tirer. Londres estime en effet que le développement de cette technologie pourrait générer quelque 38 000 nouveaux emplois au Royaume-Uni, dans un marché qui devrait peser près de 42 milliards de livres à l’horizon 2035. Faire le pari de déléguer la sécurité à la machine pour réduire les erreurs humaines et surtout endiguer le chômage, ne serait-ce pas une politique en autopilote ?