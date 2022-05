Connect Aftermarket, en route vers le grand rassemblement des distributeurs pièces

Décision Atelier donne rendez-vous à tous les distributeurs de pièces détachées dans le cadre de son prochain congrès #Connect Aftermarket qui se tiendra à Deauville les 23 et 24 juin prochains.

Décision Atelier organisera à Deauville, les 23 et 24 juin, ses prochaines rencontres des décideurs de la distribution de pièces détachées : #Connect Aftermarket. Ce Forum de la rechange automobile rassemble tous les ans les grands dirigeants des grandes marques du marché comme, pour ne citer qu’elles, LKQ, Stellantis (Distrigo), Alliance Automotive Group (GPC), Nexus, Feu Vert, Bosch, Autodistribution, Mobilians, Emil Frey (Flauraud), Point S, Mobivia, Renault, Cesvi, Aniel, Roland Berger...L’évènement est soutenu par des acteurs du marché de renom comme Actia, Aisin, Allo Casse Auto, Authentic, bilsteingroup, Champion Lubricants, Ciblex, Daf Conseil, GNFA, GPA, Hella Gutmann, Meyle et Opisto.

Au fil des ans, #Connect Aftermarket s’est imposé comme un important rendez-vous d’affaires du secteur. Une centaine de gros distributeurs (concessionnaires, grossistes, indépendants, acteurs du digital, retailers) sont attendus pour ce rendez-vous annuel où sont discutés les grands thèmes qui animent le marché (la relation centrale-distributeurs, les stratégiques marchés du pneu, du vitrage, de la PSD et de l’équipement de garage, les défis de la réparation-collision, la reprogrammation des calculateurs, le big data, la pièce issue de l’économie circulaire et bien sûr l’électromobilité et la connectivité automobile). Ce moment de networking, dans un cadre haut de gamme (Hôtel Barrière du Golf), se veut propice aux rencontres entre décisionnaires où sont initiés certains partenariats clés qui redessinent les lignes du marché face aux évolutions.

Si vous être un distributeur soucieux de mieux comprendre et appréhender l’avenir de votre activité, vous pouvez vous inscrire gratuitement à #Connect Aftermarket.

#Connect Aftermarket est aussi l’occasion de distinguer les distributeurs au travers ses Trophées qui récompensent les initiatives et les services d’accompagnement aux ateliers. Pour participer, télécharger le dossier de candidature.