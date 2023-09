Connect Europe accompagne les distributeurs automobile sur un marché qui mute

C’est à Berlin qu’Infopro Digital et le CECRA ont rassemblé durant 2 jours l’écosystème européen de la distribution automobile dans le cadre de la 3eme rencontre #Connect Europe. Les nouveaux contrats d’agence et les modèles d’affaires autour du véhicule électrique étaient au centre des débats d’un évènement de networking qui a tenu ses promesses.

C’est avec succès que le pôle automobile d’Infopro Digital (titre de presse Auto Infos, L’Automobile & L’Entreprise, Décision Atelier, Décision PL) a organisé à Berlin les 14 et 15 septembre, en partenariat avec le CECRA, la 3eme édition de ses rencontres #Connect Europe. Plus de 230 personnes étaient au rendez-vous pour échanger leur expertise en Europe sur la distribution automobile de demain (distributeurs automobiles et réparateurs de voitures particulières et de camions dans toute l'Europe, représentants d'associations professionnelles nationales et internationales défendant leurs intérêts).

Le modèle d'agence et ses craintes

Durant une première table ronde, les distributeurs ont pu débattre de ce qu'ils peuvent attendre d'un modèle de distribution en tant qu’agent. Est-ce que ce sera un modèle économique viable ? Et qu’en est-il de la propriété des données clients, données cruciales pour améliorer les performances de l’entreprise. Toutes ces questions restent à ce stade sans réponse puisque le déploiement de l'agence en Europe n'a commencé que récemment. Les discussions ont abordé le sujet de l’arrivée des véhicules électriques chinois qui constitue un défi pour les constructeurs automobiles européens. Comment l’Europe va-t-elle réagir, sachant que les véhicules électriques sont beaucoup plus chers que les voitures thermiques et que les citoyens européens achètent une électricité en quantité insuffisante ?

Le CECRA appelle les décideurs européens à mettre en place des programmes d’incitations financières pour rendre les véhicules électriques européens plus abordables, tout cela afin de garantir une adoption massive des véhicules électriques et d’atteindre les objectifs climatiques fixés par l’UE.

De nouvelles opportunités commerciales pour les concessionnaires ont été discutées lors de la 2ème plénière. Comment les modèles d'agence sont mis en œuvre et quel sera l'impact sur la rentabilité commerciale des distributeurs ? Ces derniers exhortent les fabricants à surveiller de près ce nouveau modèle de distribution et à l'ajuster si nécessaire. « Il va sans dire qu'il doit s'agir d'une activité rentable, sinon les distributeurs pourraient être incités à adopter d'autres marques qui génèrent de meilleurs bénéfices » prévient le Cecra.

Se développer sur l'occasion

Lors de la 3ème table ronde, l'accent a été mis sur la manière de professionnaliser le secteur des voitures d'occasion et sur les moyens d'éradiquer la fraude aux compteurs kilométriques. L'enregistrement du compteur kilométrique par Car-Pass pendant la durée de vie du véhicule est un moyen efficace de résoudre le problème. Aussi, l’état de santé et la réparabilité de la batterie sont essentiels pour le calcul de la valeur résiduelle des véhicules électriques d’occasion et pour le marché.

Entre les séances plénières, 12 ateliers ont eu lieu pour débattre, entre autres, de la rentabilité de l'entretien et de la réparation des véhicules électriques, des données et de la propriété embarquées, des nouveaux modèles de location, de l'optimisation des activités avec les données clients, de l'investissement dans de nouveaux services et de la manière d'adapter les entreprises aux consommateurs qui changent les comportements.