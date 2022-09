CONNECT Europe : le contrat d’agent n’est pas une spécificité européenne

Lors de #CONNECT Europe, événement coorganisé par Infopro Digital (Auto Infos) et le Cecra, dont la présidence vient d’être confiée à Peter Daeninck, par ailleurs important distributeur BMW en Belgique, Christophe Carignano, directeur des rédactions du pôle automobile, a eu l’occasion de s’entretenir avec plusieurs représentants des concessionnaires de marchés automobiles importants. À propos de la menace que peuvent représenter certains contrats d’agents, Mike Stanton, président de la Nada (National Automobile Dealers Association) a été clair : « Il n’y a pas le strict équivalent aux États-Unis, sauf dans certains États, comme en Californie. Peu importe, c’est l’état d’esprit qui peut poser problème. Nous, concessionnaires, ne pouvons pas être désignés comme le problème ou partie du problème, car nous vendons ce que les constructeurs fabriquent. Ce n’est pas nous qui ne voulons pas évoluer ou qui alourdissons les coûts. À ce propos, qu’on arrête avec le full online, alors que l’enjeu c’est de rencontrer le client quand il le souhaite et sur le support qu’il élit. On peut nous brandir Tesla au visage en permanence, mais ne perdons pas de vue que Tesla n’est pas le benchmark pour la satisfaction clients ».

Rapport de force et interdépendance

En Australie, le modèle d’agence existe depuis 2021 via Mercedes-Benz, Cupra, qui vient de s’implanter sur le marché, et Ineos. « Les constructeurs ont bien entendu le droit de distribuer leurs véhicules comme ils l’entendent, mais ils doivent anticiper et ne pas donner des informations à la dernière minute. Si l’unité des concessionnaires est difficile à obtenir, beaucoup restant concurrents, on note que les distributeurs Mercedes-Benz mènent une action contre la marque et 80 % du réseau y adhèrent », explique James Voortman, responsable de l’organisme Australian Automotive Dealer. Le responsable des concessionnaires canadiens Tim Ryan indique que la marque Genesis fonctionne selon un contrat d’agent avec son réseau, mais que c’est encore marginal dans le pays. Il rejoint ses confrères de la Nada en disant qu’il est envisageable de réduire les coûts de distribution, mais que les efforts allant dans ce sens ne doivent pas profiter qu’aux constructeurs. C’est aussi ce que défend l’organisme chinois Cada, mais Jinjun Shen est plus comminatoire et n’hésite pas à mettre en garde les constructeurs qui rompraient le dialogue et ne prendraient pas le soin de l'échange pour imposer leurs vues. Une sortie partagée par plusieurs concessionnaires français de premier plan qui stigmatisent que le rapport de force que cherchent à imposer certains constructeurs est peu fécond : « Bien sûr, ils ont le pouvoir de la résiliation, mais nous pouvons aussi décider de ne pas travailler avec certaines marques ».

Le board du Cecra en pleine réflexion avant une plénière sur #CONNECT Europe 2022. De gauche à droite : Jean-Charles Herrenschmidt, Peter Daeninck et Bernard Lycke.