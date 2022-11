CONNECTfleet 2022 : top départ dans une semaine !

Et de six ! Le rendez-vous incontournable des gestionnaires de flotte #CONNECTfleet revient pour la sixième année consécutive. Il est toujours temps de vous inscrire pour cette édition qui réunira plus de 300 responsables de parc déjà inscrits, 15 constructeurs et plus de 45 prestataires de services.

Le 30 novembre prochain sera donné le coup d'envoi du sixième congrès #CONNECTfleet. Alors que le monde automobile poursuit sa mutation, entre nouvelles contraintes écologiques mais aussi économiques, l'évènement prend une nouvelle fois de l’ampleur et réunit plus de 300 gestionnaires de flottes automobiles, directeurs des achats, directeurs des services généraux, mobility managers, aux côtés de 15 constructeurs et plus de 45 prestataires de services partenaires. Objectif : faire avancer ensemble les entreprises vers une mobilité d’avenir plus propre, plus vertueuse et respectueuse de son environnement.

Un programme dense, entre tables rondes, ateliers et essais

Nous sommes là pour vous éclairer et vous accompagner dans cette évolution ! Au cours de ces deux jours, nous vous proposons trois conférences plénières sur les grands sujets d’actualité du moment et pas moins de 12 ateliers « métier » pour vous aider dans votre pratique quotidienne.

>> Découvrir le programme complet : Cliquez ici

En tant que gestionnaire de flotte, vous avez également la possibilité de réserver des créneaux d'essais pour tester sur route, sur trois parcours différents grâce aux road-books thématiques préparés par notre partenaire Actua Formation, une large sélection de véhicules parmi plus de 40 modèles proposés par nos partenaires constructeurs.

>> Découvrir et réserver les véhicules : Cliquez ici

Des moments de convivialité et de networking

#CONNECTfleet, c'est également deux jours complets de convivialité et de networking. Venez retrouver vos pairs, les experts du secteur et profitez des nombreux moments de pause pour rencontrer une sélection des plus importants prestataires du marché. Enfin, profitez d'un dîner de gala prévu au sein d’un nouveau lieu d’exception : Les Franciscaines de Deauville.

Profitez dès maintenant, des dernières places disponibles pour être présent les 30 novembre et 1er décembre à Deauville.