CONNECTfleet Awards 2022 : mettez en lumière vos projets et vos équipes !

Pour la troisième année consécutive, L'Automobile & L'Entreprise récompensera cinq gestionnaires de flotte lors du rendez-vous annuel #CONNECTfleet, qui se tiendra les 30 novembre et 1er décembre prochains à Deauville. L'occasion de mettre en lumière vos projets et, surtout, vos équipes !

De nouveau cette année, les #CONNECTfleet Awards récompenseront vos initiatives en tant que responsable de parc ! Le travail que vous accomplissez au quotidien pour vos entreprises et vos collaborateurs dans cette période de transition est juste incroyable et il mérite d’être reconnu. Alors n’hésitez pas à mettre en avant vos projets et vos équipes en envoyant votre candidature avant le 14 octobre prochain.

Trois catégories ouvertes à candidatures, deux prix spéciaux

Vous avez mené un projet innovant autour de la gestion de flotte, de la prévention du risque routier ou de la transition énergétique ? Téléchargez rapidement le dossier et envoyer votre candidature par mail afin de tenter de remporter un #CONNECT fleet Award.

Dans le détail:

Le prix Innovation de l’année récompense les gestionnaires de parc automobile, les entreprises ou collectivités et administrations ayant mis en place des actions particulièrement innovantes en matière de déplacement de leurs collaborateurs, de mobilité, de gestion de flotte, d’optimisation de TCO et/ou de mobilité.

récompense les gestionnaires de parc automobile, les entreprises ou collectivités et administrations ayant mis en place des actions particulièrement innovantes en matière de déplacement de leurs collaborateurs, de mobilité, de gestion de flotte, d’optimisation de TCO et/ou de mobilité. Le prix Prévention du risque routier en entreprise récompense les gestionnaires de parcs automobiles, les entreprises ou collectivités et administrations ayant mis en place des actions remarquables en matière de sécurité routière, de sensibilisation de leurs collaborateurs aux risques routiers en entreprise ou de réduction de l’accidentologie.

récompense les gestionnaires de parcs automobiles, les entreprises ou collectivités et administrations ayant mis en place des actions remarquables en matière de sécurité routière, de sensibilisation de leurs collaborateurs aux risques routiers en entreprise ou de réduction de l’accidentologie. Le prix Transition énergétique/RSE récompense les gestionnaires de parc automobile, les entreprises ou collectivités et administrations ayant mis en place des actions remarquables en matière d’environnement (par exemple : réduction des émissions de CO2 dans le cadre des déplacements des collaborateurs) ou de responsabilité sociale et environnementale.

En plus de ces trois catégories, le jury décernera deux prix spéciaux parmi l’ensemble des dossiers de candidature :

Prix du Responsable de parc de l’année (secteur public)

Prix du Responsable de parc de l’année (secteur privé).

#CONNECTfleet, votre rendez-vous annuel de la gestion de flotte et de la mobilité en entreprise

Les nominés seront invités par L’Automobile & L’Entreprise et ses partenaires à participer à notre congrès #CONNECTfleet (prise en charge des repas, ainsi que de la nuitée du 30 novembre au 1er décembre, hors frais de transport). L’occasion de networker, de suivre les évolutions de votre métier et d’essayer des véhicules lors de deux jours entièrement consacrés aux flottes automobiles dans le cadre de l’hôtel Barrière Le Royal, de Deauville. La cérémonie de remise des Awards se tiendra lors du dîner de gala.