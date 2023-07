Connecting people : Edouard Schumacher élu distributeur automobile de l'année

A l’unanimité du jury des Masters, présidé cette année par Ivan Segal directeur du commerce France de Renault, Edouard Schumacher a été élu « distributeur de l’année ». Rejoint sur scène par l’ensemble de son équipe marketing et projet composée d’une trentaine de personnes, Edouard Schumacher a confirmé une vision de la distribution automobile inspirante où les marques de luxe ne sont pas inaccessibles mais mises en scène dans une vision globale de l’automobile au quotidien et dans le sport. Très présent sur les réseaux sociaux, LS Group sait à la fois commercialiser des marques généralistes comme Renault, Dacia ou encore Volkswagen et des marques de luxe et sportives.

Connecting People : agréger l'ensemble des publics automobiles

En revisitant le slogan bien connu "connecting people", Edouard Schumacher s'adresse à tous les publics, y compris ceux qui pour l'instant ne s'intéressent guère à l'automobile. "Faire preuve d'ouverture d'esprit en allant sur les canaux qu'ils utilisent. Notamment les jeunes via le gaming".

Miura : une approche customer-centric

Edouard Schumacher est une véritable personnalité de la distribution automobile. Il l’a démontré encore hier soir, lors de la 24ème cérémonie des Masters Auto Infos qui se déroulait à Paris au Pavillon des Etangs. Pour l'accompagner, une agence de communication baptisée Miura, composée d'une trentaine de personnes, lui permet de développer l'ensemble de ces projets. Utilisant la métaphore du bus, Edouard Schumacher s'est notamment défini comme un chauffeur du bus scolaire, charge à lui "de faire monter tout le monde dans le bus, de remplir le bus, pour arriver collectivement à bonne destination". A travers une approche vraiment customer-centric, LS Group cherche à servir le client, qu'il achète une Dacia Sandero ou une Lamborghini. Dans cette équipe, on retrouve beaucoup de jeunes femmes : "Je recherche des compétences et ces compétences sont souvent féminines", complète Edouard Schumacher.

Casser les codes de la distribution

Le dirigeant a toujours aimé casser les codes de l'expérience automobile traditionnelle. « L’an dernier, LS Group avait organisé LE rassemblement de supercars de tous les temps au centre de Paris, dans un building de 14 étages sur les quais de Seine, se remémore-t-il. Cette année, LS Group a changé de concept, de lieu, toujours faite d’exclusivité, dans un esprit plus underground, plus art-virtuel. Nous avons eu envie de mettre en scène les envies et les goûts de chacun lors d’une soirée dédiée à la créativité automobile. Une seule ambition celle de parler automobile autrement »

Démolir pour recréer

Rappelons, par exemple, que le 21 juin dernier, Edouard Schumacher avait inventé avec ses équipes le concept «Démolir pour recréer ». Lors de la fête de la musique, le 21 juin dernier, LS Group a enflammé la colline de Saint-Cloud (92). Baptisé « Démolition Party », l’événement avait pour objectif de clôturer le chapitre Volkswagen-McLaren avant l’arrivée de Maserati au sein du bâtiment. En effet, à compter de septembre prochain, l’essentiel de l’activité de Volkswagen sera rapatrié à Rueil Malmaison (78) où LS Group possède déjà un imposant site multimarques Volkswagen, Seat, Skoda et Audi. Tandis que la marque McLaren sera déplacée de Saint-Cloud vers le site du Vésinet (78) qui est occupé par Maserati depuis 2015. La marque de voitures de sport haut de gamme aura donc un bâtiment de 1 000 m2 qui lui sera 100 % dédié, que ce soit pour le showroom comme pour l’après-vente.

Une stratégie d’internationalisation

Depuis le 31 mai 2023, LS Group distribue la marque Renault à Rome. « Rome est la ville qui complète Paris par excellence, souligne Edouard Schumacher. Rome sera notre quatrième bassin géographique, trois en France et un en Italie, qui seront à terme de taille pratiquement équivalentes ». Le président de LS Group a saisi l’opportunité d’acquérir la dernière filiale italienne vendue par Renault Retail Group. L’opération de rachat porte sur trois sites : un site principal situé à Tiburtina, au nord-est de la ville, ainsi que deux sites secondaires comprenant une carrosserie et un autre établissement. Ensemble, ils génèrent un chiffre d’affaires de 180 millions d’euros, commercialisent 9 000 véhicules neufs et véhicules d'occasion à particuliers « en année creuse », et emploient 145 salariés. Notons que le site principal possède également un centre Alpine. Avec Brie-Comte-Robert (77) et Mantes-le-Vexin (78), LS Group possèdera désormais trois centres Alpine.

Pour rappel, LS Group est présent sur 62 sites. Le distributeur a commercialisé 25 000 véhicules neufs en 2022 et 14 000 véhicules d’occasion à particuliers. Il emploie 1700 personnes pour un chiffre d’affaires 2022 de 1,2 milliards d’euros.