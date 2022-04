Consogarage : l'équipement d'atelier digitalisé

Le site consogarage.com a été créé en 2011 par deux frères issus du réseau Allopneus. Il a ensuite été racheté en 2019 par Ital Express, spécialiste de pièces détachées pour VI, VU, tracteurs agricoles, etc. Cette reprise a permis au distributeur d'ajouter une corde à son arc : celle de l'équipement d'atelier. Consogarage lui a également permis de dynamiser sa stratégie digitale. Le groupe Ital Express a ainsi procédé à ce qui est appelé un click & mortar, lorsqu'un acteur traditionnel développe une activité digitale, ici concentrée sur deux métiers : les ponts élévateurs et le métier du pneu. L'activité de Consogarage est presque purement digitale, avec cependant un site physique à Toulouse. Guidée par l'expérience de distributeur d'Ital Express, la société se différencie des autres acteurs par son stock disponible en permanence dans cet entrepôt du sud de la France, qui accueille également un petit showroom. Consogarage est doté de près de 600 références disponibles en stock, et le site internet en propose plus de 3 000. Le site se fournit majoritairement chez ses partenaires fournisseurs français et européens (comme Bosch, Clas, Michelin, etc.). L'objectif est de répondre aux demandes et aux besoins des clients, notamment en matière d'Adas, de nouvelles technologies et bientôt de véhicules électriques. Le stock référence aussi bien des produits premium que des marques moins connues, mais respectant un cahier des charges : le bon rapport qualité/prix.

Doubler le chiffre d'affaires d'ici à 2024

La dimension de conseil est très importante chez Consogarage : une équipe dédiée au service après-vente, composée de professionnels, présente sur le site de Toulouse vient compléter la hotline afin d'aider le client à trouver le bon produit. Elle l'accompagne dans son choix, dans l'achat, l'installation, l'utilisation et l'entretien du matériel. Le site permet également de bénéficier de solutions de financement (paiement fragmenté). Enfin, Consogarage met en relation le client avec des prestataires pour la livraison, ainsi que le montage.

En reprenant Consogarage fin 2019, Ital Express a rapidement été confronté à la crise sanitaire, puis aux pénuries et à l'inflation (perturbant la supply chain). L'objectif pour le groupe est alors de revenir aux basiques, en proposant le bon stock au bon prix, et en gardant l'image du sérieux et du savoir-faire. Par ailleurs, l'offre va également s'enrichir et les gammes s'étoffer afin de mieux répondre aux besoins en équipements d'un atelier d'aujourd'hui, notamment à destination des carrossiers en élargissant le choix parmi les cabines de peinture. L'ambition est de doubler le chiffre d'affaires d'ici deux à trois ans, et ainsi atteindre les 4 ou 5 millions d'euros. Cependant, Patrice Claverie, P-DG d'Ital Express, reste prudent dans les objectifs de Consogarage en raison du contexte actuel de pénuries et d'inflation des matières premières.