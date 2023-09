Contargo reprend le transporteur HE-Logistics B.V.

Spécialisé dans le transport de conteneurs au Benelux, HE-Logistics réalise cette activité avec ses propres camions et des camions affrétés, des transports reefer et sur remorque ainsi que des services de groupage et de transport conventionnel. « Avec l'acquisition de HE-Logistics B.V., nous renforçons notre position, notamment aux Pays-Bas, déclare Marcel Hulsker, co-directeur de Contargo GmbH & Co. KG. En outre, nous allons élargir notre portefeuille de produits avec, entre autres, des services de transports sur remorque et du transport frigorifique au Benelux et dans d’autres pays européens. »

Les activités commerciales du transporteur néerlandais se poursuivront sous le nom de Contargo HE-Logistics B.V.. Le directeur de HE-Logistics B.V., Hennie van der Graaf, continuera à travailler au sein du groupe Contargo en tant que branch manager de Contargo HE-Logistics B.V. sous la direction de Marcel Hulsker et Cor Bakker.