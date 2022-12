Conti Urban Concept : le pneu durable, silencieux et connecté

Continental a développé un concept de pneu destiné aux bus urbains électrifiés et aux camions qui livrent en ville : l’Urban Concept. Le pneumatique contient environ 50 % de matières premières renouvelables et recyclées. Tous les matériaux utilisés pourraient potentiellement être déployés en production en série dans un futur proche.

La bande de roulement du Conti Urban contient 68 % de matériaux renouvelables, dont de l'huile de colza, de la silice obtenue à partir de la cendre de balles de riz et du caoutchouc naturel d'origine responsable « avec transparence et un haut niveau de traçabilité tout au long de la chaîne de valeur du caoutchouc naturel », précise la marque.

En plus du noir de carbone récupéré et de l'acier recyclé, Continental a également réinséré du caoutchouc qui provient principalement de son usine de rechapage et de recyclage de pneus de camion de Continental à Hanovre, en Allemagne.

Comme la majorité des pneus pour camions de Continental, le Conti Urban peut également être rechapé. « Notre Conti Urban augmente encore plus sa durabilité lorsque sa durée de vie est prolongée. Une fois le pneu rechapé, donc lorsque la carcasse reçoit une toute nouvelle bande de roulement, la part de matières premières renouvelables et recyclées atteint plus de 90 % », explique le fabricant.

« D'ici à 2050, Continental souhaite utiliser des matériaux 100 % produits de manière durable dans tous ses produits pneumatiques et atteindre une neutralité climatique totale tout au long de notre chaîne de valeur. »

Lors de la conception du pneu, les développeurs de Continental ont concentré leurs efforts sur l'obtention d'une efficacité énergétique élevée et l'optimisation des émissions sonores. Un composé de caoutchouc spécial dans la bande de roulement, une bande de roulement plus large et un profil spécialement optimisé et exceptionnellement rigide aident à réduire la résistance au roulement de 7 % par rapport à un Conti Urban de génération actuelle et à augmenter la durée de vie du pneu.

Le comportement sonore du Conti Urban a également été spécialement optimisé. Les fréquences de bruit générées lorsque le pneu roule ont été réparties sur une plage plus large. En conséquence, le spectre plus large des différentes gammes de fréquences garantit que le niveau de bruit perçu est plus faible. De plus, le pneumatique intègre un capteur qui surveille la pression, la température et son usure.