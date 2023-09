Continental facilite le contrôle des courroies

C’est une réalité technique bien connue des professionnels, le bon fonctionnement d’une courroie et sa durée de vie dépend en grande partie de l’attention qui est portée au réglage initiale de sa tension et au contrôle régulier de celle-ci dans le temps.

Pour faciliter l’intervention du réparateur dans le cadre de ce contrôle régulier des courroies qui équipent les véhicules qui lui sont confiés, Continental a mis au point une fonctionnalité sur son application ContiDrive. Fonctionnant sur smartphone, l’application et la dernière fonctionnalité qui l’accompagne utilise le microphone du téléphone pour capter la fréquence de résonnance de la courroie à contrôler. Enregistrée par l’appareil et traitée par le programme de l’application, cette fréquence permet de déduire la tension de la courroie. Cette méthode habituellement utilisé dans les ateliers s’appuie sur un outillage spécifique qui n’est plus utile ici.

En effet face à la complexité grandissante des systèmes d’entrainement par courroie et la difficulté d’accéder à une tension précise de celle-ci, les fabricants comme Continental ont adoptés depuis bien longtemps une procédure de contrôle prenant en compte la résonnance qu’émet une courroie en tension lorsqu’on lui soumet une vibration. Cette procédure de contrôle de tension de courroie est aujourd'hui la plus fiable et la plus précise face à la complexité croissante des entrainements par courroie.

Pour rappel, l’application ContiDrive lancée il y a quelques temps permet de scanner les QR codes sur les emballages des produits et d‘accéder ainsi directement à des informations techniques, des vidéos ou des instructions de montages gratuites sur le produit recherché.