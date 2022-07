Continental connecte les transports Hunault

Depuis un an, les transports Hunault, basés à Angers, exploitent les solutions ContiConnect Yard et ContiConnect Live de contrôle de pneumatiques permettant d’améliorer le taux d’utilisation des 40 véhicules et remorques de la flotte, de réduire les coûts de gestion du parc et d’améliorer la sécurité.

Interfacée au système télématique FleetBoard à bord des tracteurs Mercedes Actros, la solution ContiConnectLive enregistre en continu les pressions et températures des pneus des tracteurs et des semi-remorques qui s’affichent via une application mobile sur l’écran des conducteurs en cabine. Les données remontent également à l’exploitation des transports Hunault tandis que l’intégration avec FleetBoard permet de géolocaliser la flotte afin de diriger le véhicule vers les centres d’entretien partenaires les plus proche en cas d’anomalie sur lespneus.

Informé en temps réel

En complément, la borne de lecture Conti Yard Reader, installée au siège de l’entreprise à Angers, assure la remontée automatique des pressions à chaque passage des tracteurs et des semi-remorques des autres marques qui ne disposent pas de télématique embarquée. « Je dispose ainsi d’une vue globale de l’état du parc pneumatique et d’alertes en cas de baisse de plus de 10% de pression afin d’intervenir rapidement », constate Eric Bodin, responsable de parc.

De leur côté, les conducteurs visualisent les niveaux de pression en direct et sont également alertés en cas de baisse anormale ou de crevaison avérée, avec un impact évident sur la baisse de l’accidentologie. En outre, le suivi continu des pressions permet de réduire la consommation globale de carburant de la flotte ainsi que les émissions de CO2.

Hunault, premier de la liste

En matière de connectivité, Hunault est le premier transporteur français à bénéficier de l’intégration du système ContiConnectLive à la solution télématique FleetBoard de Mercedes-Benz. L’application est disponible à travers le Mercedes Truck App Portal (l'App store Mercedes) qui permet au transporteur d’ajouter différentes solutions métier en lien avec la connectivité des camions. « ContiConnect Live complète l’offre Fleetboard axée sur l’analyse de la performance du véhicule et sa maintenance proactive, sur la gestion du conducteur via la remontée des données sociales ou encore sur l’optimisation logistique grâce à l’envoi des ordres de missions au conducteur depuis des interfaces avec le TMS et la géolocalisation pour le suivi des tournées », commente Pierre Lussier, responsable Fleetboard - Mercedes.