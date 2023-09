Continental et Google font rentrer d’intelligence artificielle générative dans l’automobile

Donner vie à sa voiture en dialoguant de manière humaine et intelligente avec elle, voilà la promesse de Continental et de Google qui viennent de signer un partenariat pour développer un programme d’intelligence artificielle générative.

L’équipementier Continental vient de signé un partenariat avec Google pour mettre en place dans les habitacles automobile un système d’intelligence artificielle générative. Une première ! Avec un tel dispositif à bord, les conducteurs pourront engager un dialogue avec leur véhicule, afin par exemple d’obtenir la pression recommandée des pneumatiques lorsque le véhicule est chargé, ou encore connaître les lieux à visiter sur un trajet programmé. Concrètement, l’intelligence artificielle de Google compile les données nécessaires du véhicule et du monde environnant en temps réel pour générer du contenu et le transmettre au conducteur.

Si par exemple le conducteur souhaite avoir des renseignements sur un bâtiment historique, l’IA agrège des informations en temps réel et les lui partage sous la forme d’un audioguide. Le conducteur peut ensuite poser des questions additionnelles sans avoir à repréciser le contexte. Les connaissances de l’IA portent également sur le véhicule et peuvent apporter des éléments présents dans un manuel d’utilisation. L’IA développe ses connaissances au fur et à mesure pour créer de nouveaux contenus et s'adapter aux préférences du conducteur.

« Nous prévoyons un développement de la solution en 18 mois seulement » indique Philipp von Hirschheydt, membre du conseil exécutif de Continental.

Avec cette brique d’IA, Continental répond à la demande de calculateurs de haute performance pour des véhicules plus connectés, plus intelligents et plus sûrs, dont les ventes devraient atteindre plusieurs dizaines de milliards d'euros dans les dix prochaines années. D'ici la fin de l'année 2024, 30 modèles de véhicules de différents constructeurs sortiront des chaînes de montage équipés d'ordinateurs de haute performance de Continental.

« Ensemble, nous allons créer une nouvelle génération de solutions automobiles numériques plus faciles à utiliser, améliorant ainsi la sécurité des conducteurs et des passagers » conclut Daniel Holz, vice-président de la région Nord EMEA chez Google Cloud.