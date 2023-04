Continental lance son application Verified Inspection sur le marché européen

L'inspection approfondie de toutes les fonctions de sécurité d'un véhicule commercial (par exemple les pneus, le système d'éclairage, l'espace de chargement et la charge...) est exigée dans de nombreux pays européens et prend 15 minutes en moyenne. Cependant, les exigences diffèrent d'un pays à l'autre et pour chaque type de transport, de sorte que les procédures de contrôle au départ varient. Via une application smartphone, Continental Verified Inspection a pour objectif d'optimiser la procédure de contrôle du véhicule, prévenir de potentiels défauts et contribuer à assurer une meilleure productivité, en tenant compte de cette diversité. « La solution aide les flottes à augmenter la durée d'utilisation de leurs véhicules en contribuant à la détection, à la prévention et à la rectification des défauts éventuels, à un stade précoce », explique Ismail Dagli, directeur de la division Smart Mobility chez Continental.

Comment ça marche ?

Concrètement, la solution numérique se compose d'un ensemble de balises NFC (Near Field Communication) pour identifier le véhicule. Au total, jusqu'à dix balises peuvent être placées individuellement et contrôlée via l'application mobile. Les conducteurs commencent leur procédure de contrôle après s'être connectés et avoir sélectionné automatiquement le véhicule en scannant la première balise. L'application s’assure ensuite que le contrôle du véhicule soit complet et enregistre le temps passé sur chaque section de l'inspection. « Cela permet d'éviter qu'un conducteur ne reste assis dans sa cabine et ne clique sur la liste de contrôles, ou qu'il ne fasse qu'un tour rapide du véhicule. Le gestionnaire de flotte reçoit les résultats de contrôle de départ plus fiables et peut rapidement évaluer si les procédures ont été respectées », explique Timo Ketterer, responsable produits de service au sein du segment Connected Commercial.

Le rapport est ensuite envoyé automatiquement sur le portail web qui sauvegarde, stocke et alerte en temps réel le gestionnaire ou l’atelier sur les inspections réalisées et les éventuels défauts détectés. L'état de la flotte est ainsi connu et les visites peuvent être coordonnées afin de traiter les défauts en fonction de leur gravité. Enfin, l'archivage complet des contrôles prouve pleinement la conformité des entreprises aux exigences légales en cas d'inspection.