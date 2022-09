Continental lance une nouvelle gamme de pneus Hybrid pour le transport régional

Continental a développé la cinquième génération de la gamme de pneus Conti Hybrid. Les premiers pneus disponibles seront le Conti Hybrid HS5 pour essieu directeur et le Conti Hybrid HD5 pour essieu moteur, au diamètre de 22,5 pouces pour une utilisation sur routes régionales ou sur autoroutes. La nouvelle génération présente des innovations, à l’instar des bandes de roulement avec leur construction bicouche et dotées de nouvelles lamelles 3D sur la largeur, et des mélanges de gomme ont été spécialement développés pour le transport régional. Ou encore les constructions de carcasse à 0° qui apportent plus de stabilité, une usure uniformisée et augmente la capacité à la rechapabilité. Un câble en acier passe alors sur la carcasse radiale, dans le sens de roulage, afin de mieux répartir la pression sur la surface de contact et de réduire les contraintes sur les bords de la ceinture. Enfin, la nouvelle structure de la bande de roulement permet de protéger la bande de roulement et la carcasse contre les dommages, empêchant, par exemple, des pierres de se coincer dans les rainures. Les pneus Conti Hybrid Génération 5 affichent ainsi un kilométrage jusqu’à 20 % supérieur par rapport à la génération précédente selon la dimension, une durée et une résistance au roulement optimisées, ainsi qu’une réduction des émissions de CO2.

Les nouveaux pneus Conti Hybrid seront disponibles dans de nombreuses dimensions, en commençant par :

Conti Hybrid HS5 315/70 R 22.5

Conti Hybrid HS5 385/55 R 22.5

Conti Hybrid HD5 315/70 R 22.5

Chaque pneu sera également disponible en tant que « pneus intelligents », soit connectés à des solutions numériques comme le système de gestion numérique des pneus ContiConnect, via le capteur de pneus préinstallé.