Continental met au point une technologie de détection d'un enfant oublié à bord

Continental, renforce son système de clé numérique CoSma en ajoutant une fonctionnalité appelée Child Presence Detection (CPD). Cette nouvelle fonctionnalité, développée par les équipes de Continental à Toulouse, en France, permet de détecter la présence d'enfants à bord d'un véhicule. Le dispositif permet de déclencher un avertissement sonore, visuel ou haptique, pour alerter le conducteur. Le système est basé sur des capteurs d’ondes placés dans l’habitacle, capables de détecter les mouvements les plus infimes, jusqu’à la respiration d’un enfant.

Le dispositif utilise des capteurs d'ondes intégrés à l'intérieur de l'habitacle du véhicule. Extrêmement sensibles, ces capteurs sont capables de détecter les plus infimes mouvements, y compris la respiration d'un enfant. Lorsque la présence d'un enfant est détectée, le système déclenche immédiatement une alerte. Cette alerte peut prendre la forme d'un avertissement visuel, tel qu'un message sur le tableau de bord, d'un avertissement sonore ou même d'un retour haptique. L'objectif principal de cette fonctionnalité est de prévenir les situations dangereuses dans lesquelles un enfant pourrait être involontairement laissé seul à l'intérieur d'un véhicule, offrant ainsi une mesure supplémentaire de sécurité pour les conducteurs et les passagers.

Grâce au système CPD, il est possible de recevoir une alerte en seulement dix secondes si des bébés ou des enfants sont oubliés à l'intérieur du véhicule. De plus, la technologie est conçue pour détecter les nourrissons et les enfants, quelle que soit leur position assise à l'intérieur du véhicule. Même s'ils sont recouverts d'une couverture ou se trouvent cachés sur le plancher de l'habitacle.

Le développement de ce projet d'envergure internationale a nécessité six mois de travail et a mobilisé des équipes d'experts dans plusieurs domaines tels que le hardware, le software et la radiofréquence. « Nous sommes fiers de participer au développement de cette technologie en France. C’est une fantastique opportunité pour mettre en œuvre de nouvelles fonctionnalités pouvant être différenciantes pour les constructeurs automobiles et construire ainsi ce que sera la voiture du futur : sûre, connectée et accessible », explique Isabelle Verdon, ingénieure système sur la fonction Child Presence Detection.

Un dispositif réclamé par Euro NCAP

Grâce au développement de cette technologie, Continental peut se préparer aux futures directives de sécurité, permettant aux constructeurs automobiles de respecter les futures réglementations américaines. D'ici à 2025, le programme Euro NCAP attribuera des points aux véhicules équipés d’un système capable de détecter les signes vitaux d’enfants laissés sans surveillance dans un véhicule.