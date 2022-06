Continental poursuit son partenariat avec le Tour de France

Avec la prolongation du partenariat jusqu'en 2027, Continental reste partenaire majeur, parrain du vainqueur d'étape, partenaire sécurité ainsi que fournisseur de pneus des véhicules de tourisme officiels et ceux des vélos des coureurs. Pour des éditions plus durables, l'équipementier met à disposition la nouvelle technologie ContiRe.Tex, qui utilise du polyester recyclé dans la production des pneus. « Nous saluons la volonté du Tour de France de contribuer davantage encore à la protection de l’environnement et nous la soutenons dans la mesure du possible. C’est pourquoi, par exemple, nous équipons les véhicules d’assistance officiels tout au long des étapes du Tour cette année avec des pneus bénéficiant de notre nouvelle technologie ContiRe.Tex », explique Ferdinand Hoyos, responsable de l’activité remplacement des pneus Continental EMEA. Pour mémoire, d’ici à 2030, le groupe entend devenir le manufacturier de pneus le plus avancé en matière de développement durable.

Continental équipera de GP5000 spécialement conçus à la main six des équipes cyclistes professionnelles pendant la 109e édition, qui débute la 1er juillet prochain à Copenhague (Danemark) pour 3 335 km et 21 étapes.