Continental propose de gérer le poste pneumatique à 360°

Second poste de dépense après le carburant, le pneumatique et sa gestion nécessite une expertise que Continental souhaite partager avec les transporteurs et gestionnaires de flottes.

Continental aide les entreprises de transport et les gestionnaires de flotte à préparer leurs véhicules pour l'avenir. L'objectif est de renforcer la mobilité durable des flottes, et de les rendre plus efficaces et plus connectées. À cette fin, le manufacturier a mis au point une gamme de solutions et de technologies qui permettent de réduire l’utilisation des ressources tout en améliorant l'empreinte carbone des véhicules.

L'accent est mis sur quatre axes de développement : protection du climat, mobilité plus propre, économie circulaire et chaînes d'approvisionnement durables. « La durée de vie des produits et leur performance sont des facteurs concurrentiels essentiels pour les entreprises de transport », explique Ralf Benack, responsable des solutions Conti360° chez Continental. Les pneus à faible résistance au roulement font partie des critères d’équipement de nombreuses flottes. Par conséquent, chez Continental, l’optimisation des ressources commence dès la phase d'approvisionnement en matériaux, s'étend aux processus de fabrication et se poursuit sous la forme de pneus plus performants et offrant des économies d’énergie.

En fin de cycle, le rechapage des pneus et les initiatives de l'entreprise pour produire davantage à partir de matières premières issues du recyclage d’anciens pneus permet de réduire la consommation de matériaux. Cette démarche prend tout son sens avec la gestion globale des solutions Conti360°, qui comprend une gamme de pneus et de services adaptée, leur suivi digital et opérationnel (ContiConnect), ainsi que la gestion des carcasses à destination du rechapage (ContiLifeCycle), permettant aux pneus de bénéficier d'une deuxième vie, voire d'une troisième.