Continental rappelle plus de 7000 pneus en Europe

Continental a annoncé le 7 décembre un programme européen (France, Allemagne, Autriche, Suisse, Espagne, Italie) d’échange volontaire portant sur un total de 7 103 pneumatiques de différentes lignes de produits. Il concerne le pneumatique 215/60R16 99V XL Uniroyal AllSeasonExpert 2.

Les produits concernés peuvent subir une perte d’air soudaine ou une perte partielle ou totale de la bande de roulement. L'industriel prend les devants et lance ce programme d’échange afin d’éviter tout accident. A ce jour, l’entreprise n’a reçu aucun rapport d’accident ou de blessure à ce sujet.

Sur le marché français, un total de 181 pneumatiques sont éligibles pour le programme d’échange qui ont été vendus par le biais de l’activité de remplacement ou qui sont encore dans les inventaires des réseaux de distributions.

Continental a commencé à informer les autorités nationales compétentes le 5 décembre 2022 et est en contact avec ses clients revendeurs et concessionnaires sur la manière d’organiser et de mettre en œuvre ce programme d’échange volontaire. Tous les pneumatiques qui font l’objet du programme d’échange seront remplacés gratuitement.

Les pneumatiques de remplacement concernés par le programme d’échange peuvent être identifiés comme suit : 215/60R16 99V XL Uniroyal AllSeasonExpert 2 ; DOT : AF 5M DD9U 1722 ; Numéro de moule : (S-247298)