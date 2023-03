Continental trace l’inspection des camions avec « Verified Inspection »

En combinant des étiquettes NFC individuelles et une application mobile, Continental garantit que l’état des camions est vérifié avant chaque mission. La transparence en temps réel sur les défauts détectés peut optimiser les cycles de maintenance et apporte plus de sécurité sur la route.

Une inspection approfondie de toutes les fonctions importantes pour la sécurité d'un camion - par exemple, les pneus, le système d'éclairage, la zone de chargement et la charge - est requise dans de nombreux pays européens et prend environ 15 minutes en moyenne. Avec sa nouvelle application pour smartphone « Verified Inspection », Continental lance sur le marché européen un système qui a pour but de faciliter le traitement, la conformité et l'archivage des contrôles de sécurité avant le départ des camions.

Le dispositif offre une gestion planifiable et rentable des défauts pour assurer une plus grande productivité d’une flotte. Les gestionnaires bénéficient d'une plus grande transparence sur la fiabilité des contrôles effectués et les mécaniciens peuvent améliorer la gestion des défauts et les réparer en utilisant les données transmises via l'application. Ce système, adapté au marché Européen, a déjà fait ses preuves et est breveté aux USA.

Une traçabilité totale

La solution numérique se compose d'un ensemble d’étiquette NFC (pour l'identification du véhicule et jusqu'à dix étiquettes peuvent être placées individuellement pour le processus d'inspection) et d’une application pour smartphone facile à utiliser pour l'acceptation par le conducteur et l'archivage de l'état du véhicule le jour de son départ. Les vérifications peuvent être personnalisées permettant à une flotte de construire son processus de contrôle individuel.

Le conducteur peut commencer sa procédure de vérification après s'être connecté à l'application et avoir sélectionner automatiquement le véhicule en scannant son étiquette d'identification unique. L'application enregistre que chaque étiquette d'inspection est incluse dans le contrôle et enregistre le temps passé sur chaque section de l'inspection du véhicule.

Le gestionnaire de flotte reçoit des résultats de contrôle plus fiables et peut évaluer rapidement si les réglementations en vigueur ont été respectées. L'archivage des contrôles de départ vérifiés permet aux responsables de prouver leur conformité aux exigences légales en cas de contrôle par les autorités.

Les données de l'application donnent aux gestionnaires de flotte et aux responsables d'atelier un aperçu détaillé de l'état actuel de la flotte et permettent de prioriser la coordination des visites d'atelier en fonction de la gravité du défaut.