Continental veut séduire les pépites françaises avec son Open Innovation Hub

La filiale française de Continental lance un Open Innovation Hub pour travailler avec de petites entreprises technologiques. L’équipementier veut séduire des TPE et PME françaises innovantes pour développer en commun des nouveautés dans les domaines de la mobilité. Une nouvelle étape au sein d’une démarche globale de coopération, comme le souligne Stefan May, CEO de Continental France. « Le groupe Continental est engagé depuis plusieurs années dans une démarche d’organisation apprenante qui facilite les transferts de compétences et les coopérations dans le domaine de l’innovation ». Cette plateforme est donc ouverte à toutes les sociétés qui cherchent à développer une innovation en commun. Les domaines d’activités concernent la mobilité au sens large mais restent orientés vers les spécialités de l’équipementier. Continental a défini six thématiques : la conduite sûre et automatisée, la mobilité intelligente, les services aux acteurs de la mobilité, les solutions intelligentes à base de matériaux, le pneumatique et les fonctions transverses.

Plateforme web et appels à projets

Les entreprises intéressées peuvent déposer leur candidature sur une plateforme internet spécifique mais Continental prévoit également des appels à projets ponctuels. L’équipementier effectuera ainsi une sélection afin d’entamer une coopération à plusieurs niveaux. Les firmes retenues bénéficieront d’un « Proof of Concept », permettant de démontrer la faisabilité de leur innovation. Elles auront accès aux compétences internes du groupe et seront accompagnées dans la recherche de financements. Cet Open Innovation Hub s’ajoute à l’Open Innovation Council France, déjà ouvert aux universités et aux entreprises extérieures, et à la French Kin, qui tourne autour du partage des savoirs dans le cadre de conférences et d’ateliers. « Nous sommes convaincus que c’est en collaborant et en additionnant les expertises que nous serons en mesure d’apporter des réponses aux différents enjeux actuels », souligne Laurent Demichel, directeur développement nouvelles opportunités business & accélérateur d’innovation chez Continental France. Avec ce nouveau programme, la firme accélère donc dans sa traque aux innovations sur le sol français.