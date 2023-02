Contraventions, amendes : attention à l'arnaque aux (faux) SMS de l'ANTAI

Après l’arnaque à la vignette Crit’Air, voilà l’arnaque au retard de paiement d’un PV adressé par l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI).

Depuis fin janvier, de nombreuses personnes reçoivent des SMS sur ce modèle : « Info ANTAI : vous avez un retard de paiement de 35 euros. Dossier référence 3001785. Consulter mon dossier d’infraction via… ». Un lien – frauduleux – sur lequel sont invités à cliquer les destinataires complétant la suite du message.

L'ANTAI est consciente du problème... qui n'est pas récent. L'été dernier, l'agence alertait déjà sur la réception de SMS frauduleux proposant de payer les amendes sur des sites pirates et prévenait les usagers de la route en ces termes : « Attention, le but recherché est de voler des informations personnelles ou professionnelles (comptes, mots de passe, données bancaires…) pour en faire un usage frauduleux ».

Ces SMS constituent une tentative de phishing

Créé par le gouvernement, le Groupement d’intérêt public Action contre la cybermalveillance a constaté la recrudescence des envois de mails et SMS frauduleux incitant à régler des amendes en ligne et confirme qu'il s'agit là d'une arnaque, d'une campagne de phishing. C'est-à-dire d'une tentative de vol de données personnelles et bancaires.

Le GIP appelle donc à ne pas répondre aux messages reçus et à ne pas cliquer sur les liens envoyés et encourage à signaler leur réception en transférant les SMS au 33 700 et les mails à Signal Spam.