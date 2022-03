Contrôle technique : Dekra s’engage pour le C.T. au féminin

Le mardi 8 mars, à l'occasion de la journée des droits de la femme, Dekra Automotive reconduit son partenariat avec l’association Wave afin d’accroître la présence des femmes dans l’univers de l’automobile et plus particulièrement de favoriser leur progression dans le monde du contrôle technique.

Le partenariat entre l’association Women And Vehicles in Europe (WAVE) et le réseau de contrôle technique vient compléter le programme développé par celui-ci sur l’amélioration de l’index égalité professionnelle hommes-femmes, avec notamment, la mise en place d’un dispositif de « Mentorat » favorisant le développement professionnel des femmes.

Ce dispositif repose sur une relation interprofessionnelle de soutien et d’échanges entre un(e) mentor et une mentorée. Les objectifs pour l’enseigne sont de permettre le développement professionnel des femmes présentes tant dans les centres de contrôle technique qu’au siège de l’entreprise, et de favoriser leur progression vers des postes de management. Des rencontres régulières permettent aux mentorées d’identifier leurs principales compétences tout en éliminant les visions négatives ou limitantes attachées à la perception de leurs propres potentiels. Les mentors, quant à eux, renforcent leur capacité d’attention à l’autre en mettant leur expérience au service de la diversité des parcours et des personnalités.

En parallèle à ce dispositif, Dekra Automotive renouvelle cette année son programme Dekra Summer Campus qui promeut et forme au métier de contrôleur technique des jeunes issu(e)s d’un enseignement professionnel automobile (BAC ou BTS). Depuis son lancement en 2018, parmi les candidats, près de 6% sont des femmes.