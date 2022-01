Contrôle technique : nette hausse de fréquentation en 2021

En 2021, le volume d’activité du contrôle technique s’est élevé à 25 427 127 prestations qui représentent 608 178 contrôles techniques périodiques de plus réalisés comparativement à 2020 soit une hausse de 2,98%.

Concernant les véhicules particuliers, le pourcentage de contrôles techniques périodiques ne présentant aucune des défaillances élémentaires de la nomenclature est en augmentation par rapport à 2020. Il s’établit à 10,71% en 2021 alors qu'il était de 10,39% l’année précédente. En ce qui concerne les véhicules utilitaires légers pour cette même donnée le pourcentage est en très légère augmentation par rapport à 2020 en s’établissant à 6,71% en 2021 contre 6,69% précédemment.

Pour ce qui est du taux de prescription de contre-visites à l’issue des contrôles techniques périodiques (CTP), il est en 2021 pour les VP de 19,47% alors qu’il était de 20,78% en 2020. Et en 2021, 18,77% de ces CTP ont fait l’objet d’une prescription de contre-visite pour défaillances majeures et 0,70% pour défaillances critiques.En ce qui concerne les VUL, le taux de prescription de contre-visites à l’issue des CTP est de 23,36%, il était de 24,64% en 2020. Et en 2021, 22,24% de ces CTP ont fait l’objet d’une prescription de contre-visite pour défaillances majeures et 1,12% pour défaillances critiques.

En ce qui concerne le détail des défaillances enregistrées et motivant une contre-visite, il s’établit comme suit :

10,21 % pour les liaisons au sol ;

9,19 % pour l’éclairage et la signalisation ;

7,23 % pour les nuisances ;

5,43 % pour le freinage ;

4,02 % pour le châssis ;

2,99 % pour la visibilité ;

2,54 % pour la direction ;

2,24 % pour les autres matériels ;

1,08 % pour l’identification ;

Nous reviendrons prochainement plus en détail sur ces résultats.