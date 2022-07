Contrôle technique : toujours autant de disparités dans les prix pratiqués

La plateforme comparative et de réservation du contrôle technique, Simplauto.com , publie son baromètre annuel de 2022 des prix de l’examen légal obligatoire en France. Une analyse concrète menée sur plus de 5 600 centres pratiquant cette activité.

Après une flambée des prix du contrôle technique suite à la réforme de mai 2018, le prix moyen du contrôle technique a connu une étonnante stagnation, passant de 77,62 euros en 2019 à 78,52 euros en moyenne cette année. Le contrôle technique a augmenté de seulement 0,90 euro en trois ans : cette stagnation semble trouver son origine dans de la hausse spectaculaire des prix observée en 2019. Les écarts de prix en France restent cependant très importants – de 45 euros pour le moins cher à 120 euros pour le plus cher.

La contre-visite, qui était assez souvent offerte, est désormais systématiquement payante dans 98 % des centres. Elle coûtera 15 euros pour la contre-visite la plus simple (visuelle) à 30 euros pour la contre-visite étendue (nécessitant une ou plusieurs mesures sur machine). Notons que la contre-visite concerne aujourd’hui un véhicule sur cinq.

Le contrôle technique coûte un peu plus cher aux automobilistes qui ont un véhicule électrique ou hybride (+ 8 %) du fait d’un nombre de points à contrôler par rapport à un véhicule essence ou diesel. C’est en Haute-Savoie (99,32 euros en moyenne) que les automobilistes paient leur contrôle technique au prix le plus élevé en France, suivie de la Corse du Sud (92,80 euros) et de Mayotte (90 euros). À l’inverse, ce sont les automobilistes du Loiret qui paieront le moins cher (67,14 euros en moyenne), suivi de la Moselle (68,87 euros) et, enfin, de la Loire (69,39 euros).

Dans un contexte où l’inflation est importante, il serait étonnant de ne pas voir une hausse des tarifs dans les prochains mois. La plateforme Simplauto.com surveillera naturellement ces évolutions pour établir un nouveau baromètre, l’année prochaine.