Convention API 2022 : découverte de la stratégie 2023

Cette convention « Strasbourg 2022 » a permis de mettre en avant les réalisations 2022 avant de projeter l’ensemble des participants vers 2023 et les orientations stratégiques qui caractériseront la nouvelle année. Le tout dans une ambiance conviviale propice aux échanges et aux partages d’expérience entre les membres du réseau API, mais aussi avec les équipes Doyen Auto France et Doyen Auto Corporate.

« Cette convention est une étape de plus pour faire grandir le sentiment d'appartenance au réseau API avant la prochaine étape, la convention internationale « Sardinia 2023 », qui réunira distributeurs et réparateurs en Sardaigne à l’automne 2023 », conclut Matthias Giannici, responsable digital et communication Doyen Auto.

Rappelons que membre du groupe Doyen Auto, le réseau API et ses 65 points de vente dans l’hexagone est un acteur majeur de la distribution de pièces automobiles en France et au Benelux. Avec pour objectif premier de développer et pérenniser la performance des réparateurs auto, API s’appuie sur une offre de pièces de rechange premium et leur large gamme distributeur Requal. Enfin les distributeurs API disposent du réseau de garages, 1,2,3 AutoService qui leur est propre.