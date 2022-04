Convoicar fait évoluer ses services et devient Brikks

Fondée en 2017 par Yann Ménard et Thibault Sarrazin, Convoicar figure parmi les acteurs du convoyage et de la mobilité, notamment auprès des réseaux constructeurs. Lancée autour d’un service de jokey, la firme a élargi son panel de solutions pour répondre aux différents besoins de mobilité au sein d’une concession. Convoyage des véhicules des clients en après-vente, livraison des VN et VO à domicile et gestion des véhicules de courtoisie sont quelques-uns des services proposés par Convoicar. Aujourd’hui, la startup, soutenue par le Moove Lab et Mobilians, rassemble toutes ces fonctionnalités sur une seule plateforme. Une évolution importante, qui est à l’origine du changement de nom.

Toutes les briques assemblées

La nouveauté lancée par Convoicar permet à la concession de gérer tous les besoins de mobilité sur une seule plateforme digitale. Elle rassemble ainsi les véhicules de remplacement, les véhicules de location, les services de jockey (atelier, VN, VO) et la mise en main à distance lors de la livraison d’un véhicule. Cet ensemble offre une vision plus complète de tous les besoins de mobilité d’un distributeur. Il a été conçu pour fluidifier les mouvements des véhicules et des jockeys et autorise une prise de rendez-vous ainsi qu’un paiement online pour les clients finaux. Autant de briques assemblées pour mener Convoicar vers Brikks.