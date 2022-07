Les scooters électriques de Cooltra investissent quatre nouvelles communes

Depuis le 1er juillet 2022, l’entreprise de mobilité spécialiste du deux-roues opère désormais au-delà des portes de Paris, dans quatre des huit villes du Grand Paris Seine Ouest : Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Meudon et Sèvres.

Opérateur de mobilité durable, Cooltra étend son service de location de ses scooters électriques partagés à de nouveaux territoires autour de la capitale. La marque annonce en effet avoir signé une convention d’occupation du domaine public avec l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest (GPSO). Un document qui l’autorise à élargir son champ d’action à quatre des huit villes de l’ouest parisien que sont Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Meudon et Sèvres, et ce depuis le début du mois de juillet.

Un rayonnement de + 25 %

La couverture de Cooltra en région parisienne passe ainsi d’environ 80 km2 à près de 100 km2, soit une augmentation de + 25 %. Avec cette superficie étendue, l’opérateur s’ouvre à un marché de près de 130 000 nouveaux utilisateurs potentiels pour sa flotte composée de 2 500 scooters électriques en France – et 9 500 scooters à travers sept villes d’Europe. Le groupe fondé à Barcelone en 2006 s’engage d’ailleurs à proposer les mêmes solutions et engagements au-delà du périphérique, notamment au niveau de l’inclusivité et de la sécurité.

La sécurité au cœur des priorités

En témoignent les nombreux accords de partenariat noués avec plusieurs acteurs de solutions de forfait mobilités durables, l’entreprise y étant désormais éligible. De même que son implication dans la prévention et la sensibilisation à ce mode de transport deux-roues, en lien avec l’association Prévention Routière. Regroupant plus de 1,8 million d'utilisateurs au total, Cooltra compte aussi mener prochainement d’ambitieux projets sur la qualité de l’air avec des associations spécialisées, en région parisienne et dans toutes les autres villes où l’entreprise est présente.