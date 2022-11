Cooltra lance son service de deux-roues électriques partagés

Porté par la loi LOM avec ses plans de mobilité d’entreprise, Cooltra propose d’équiper les entreprises de pools de deux-roues électriques. À partir d’une dizaine d’unités, l’offre dénommée Primos, permet de panacher entre des scooters Askoll Es2 et des vélos à assistance électrique. Les premiers sont facturés 299 € mensuels et les seconds 129 € avec une dégressivité selon le nombre d’unités et la durée d’engagement. Il est possible de personnaliser les deux-roues aux couleurs d’une entreprise. Ces tarifs incluent un package avec l’assurance, y compris contre le vol (750 € de franchise), l’assistance (pour les scooters), le casque, l’entretien et les révisions.

Une utilisation paramétrable

Forte de son expérience de la location grand public, l’opérateur a mis au point une application, Cooltra Business, qui permet aux salariés de localiser, réserver et démarrer les véhicules. Quant aux gestionnaires, ils bénéficient d’une plateforme pour paramétrer la mise à disposition de ce pool. Par exemple, la fonction de « geofencing » limite le périmètre de circulation. Celle de « parking virtuel » permet de tracer des zones où les salariés pourront déposer les deux-roues. Quant à la tarification, les gestionnaires ont le choix entre la gratuité totale pour les salariés (ouvrant droit à 25 % de crédit d’impôts pour l’entreprise) ou rendre le service payant (à l’heure ou à la minute) avec un crantage intermédiaire (par exemple, faire payer les utilisateurs en dehors des horaires de bureau). La dépense peut alors être couverte par le forfait mobilité durable (FMD) lorsque les salariés en bénéficient.