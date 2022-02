Core For Tech surveille votre vigilence

A travers un système scientifique basé sur la variabilité de la fréquence cardiaque mis au point avec une équipe de chercheurs du CHR de Lille, Core For Tech met à la disposition des transporteurs une solution sans équivalent qui permet aux chauffeurs de monitorer la fatigue et la somnolence pour réagir et conduire en sécurité.

Une fois déployée sur une application mobile, via une montre connectée ou sur un micro-processeur, la technologie logicielle analyse la variabilité de la fréquence cardiaque et fournit un indicateur de somnolence précoce au conducteur et au véhicule. Les données récoltées en temps réel permettent de croiser le score de somnolence avec les conditions de conduite actuelles et à venir comme l’état du trafic, le type de route, la météo et le moment de la journée. Grâce à cette mesure du moment précis où surviendra le risque d’endormissement, le système veille à la sécurité du conducteur en l’amenant à s’arrêter au bon moment.

Thibaut Grison, de Truckfly, déclare : « Nous fédérons la plus importante communauté de conducteurs en Europe. Rien qu’en France, ils sont 100 000 à nous accompagner chaque jour. Le lien avec Core For Tech, qui se préoccupe de la sécurité des conducteurs, est évident. En proposant une solution reconnue et utilisée par des transporteurs afin d’éviter l’endormissement au volant, c’est un premier pas vers la sécurité de tous qui a été franchi. »

Nicolas Vera, président de Core For Tech, ajoute : « C’est avec l’objectif de sauver des vies que nous avons développé le seul système scientifique qui détecte la somnolence en amont. Aujourd’hui ce sont les routiers qui sont interrogés, mais cela concerne absolument tous les conducteurs. N’oublions jamais que sur autoroute, la somnolence est à l’origine d’1 accident mortel sur 3. »