Corinne Frasson quitte EvBox et rejoint Mobilize

Le mercato n’en finit plus. En cette rentrée chargée en nominations, une nouvelle promotion vient s’ajouter à l’actualité, et non des moindres. Corinne Frasson, qui occupait le poste de directrice d’EVBox pour la région France depuis décembre 2018, quitte en effet l’organigramme du groupe spécialisé dans les solutions de recharge pour véhicules électriques. Corinne Frasson se lance ainsi dans l'aventure Mobilize, entité du groupe Renault pour laquelle elle dirigera le secteur de l'énergie aux côtés de Fedra Ribeiro et Clotilde Delbos.

Girl power

Après avoir développé les activités et la stratégie française d’EVBox et générer une croissance exponentielle de la marque dans le domaine de la recharge de VE, Corinne Frasson obtient ainsi le titre de directrice Services énergétiques chez Mobilize. Le lien avec le secteur de la mobilité durable, que la nouvelle recrue connaît par coeur, n’est donc pas rompu avec cette mission de fournir des modes de déplacement plus propres et plus accessibles.

S’affirmant, dans un post Linkedin, « éternellement reconnaissant à EVBox de m'avoir confié la responsabilité de développer son activité en France [car] ce fut un voyage d'apprentissage fantastique », Corinne Frasson laisse les rênes d’EVBox France à une autre femme compétente, engendrant une dimension paritaire particulièrement appréciable. Elle sera en effet remplacée par Amélie Trégouët, responsable des ventes France d'EVBox depuis janvier 2020. Nous leur souhaitons à toutes deux bon courage dans leurs nouvelles prises de fonctions respectives.