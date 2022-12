Corteco étoffe son offre dédiée au marché de la rechange

Sur l'ensemble de l'année 2022, Corteco a ajouté plus de 110 nouvelles références toutes gammes confondues. Dans le détail, la gamme étanchéité est dotée de trois bagues d'étanchéités VAG "first to market", avec une bague pour boîte de vitesses manuelle, une bague pour boîte automatique et une bague de différentiel. À cela, s'ajoutent les joints de queue de soupape (pour Dacia Dokker/Duster ou Renault Clio IV/Scénic IV) et le joint de culasse (pour le moteur Renault H4M). L'équipementier a également intégré un nouveau présentoir dédié aux kits injecteurs qui comprend 24 broches et 96 blisters de kits de rondelles injecteurs et de kits de porte-injecteurs. De plus, la gamme contrôle des vibrations s'est étoffée de plusieurs références, comme le support moteur hydraulique commutable électriquement pour la Mercedes Classe S ou le support moteur standard pour les Classe A et B. Corteco propose également des ressorts pneumatiques dédiés aux BMW X5 et X6. En parallèle, les pièces de direction et de suspension sont désormais disponibles à la livraison J+1 à travers tout le territoire (en express).

Enfin, l'équipementier a également complété la gamme filtration d'habitacle avec une offre de filtres à pollens dotés de charbon actif (Classe C et X5). Les filtres à charbon actif sont également disponibles pour l'ensemble des modèles Tesla, ainsi que les filtres micronAir blue pour les dernières X, 3 et Y, ce qui permet à Corteco d'étendre son offre à la mobilité électrique.