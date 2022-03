Corteco mettra l’accent sur la PSD en 2022

Le grand spécialiste de l’étanchéité et de l’antivibratoire moteur, Corteco, cherche depuis 2 ans à développer une nouvelle ligne de produits, celle des pièces pour direction et suspension. Après 24 mois de rodage, le fournisseur ambitionne désormais d’accélérer.

Les ruptures d’approvisionnements en matières premières a fait perdre l’an passé 4 points de croissance à Corteco France. L’équipementier finit malgré tout l’année avec un chiffre d’affaire en hausse de 8 %, à 22 millions d’euros, au niveau de 2019. Pour rappel, Corteco France est fournisseur de pièces liées à l’étanchéité moteur (72 % de son chiffre d’affaires), au contrôle des vibrations (24 %) et à la filtration d’habitacle (4 %). L’ensemble cumule 27 000 références. La société couvre trois marchés : la France (70 % du CA), le Benelux et l’Afrique. Elle devrait cette année s’étendre à l’Espagne, au Portugal et à l’Italie.

L’an passé, le fournisseur a connu une croissance sur toutes ses familles de produits. Seules les ventes de poulies moteur enregistrent un fort recul de 20 % lié au tassement du marché. Si Corteco a anticipé les pénuries en surstockant, il n’a cependant pas pu pallier au manque de disponibilité de certaines pièces, en particulier en ce qui concerne les bagues d’étanchéité. Cette tension conduira à des hausses de prix de 7 % cette année après une première hausse de 1 % en 2021.

Une nouvelle logistique pour la PSD

Le premier challenge de Corteco sera pour 2022 de développer ses ventes de pièces pour suspension et direction (PSD). Une gamme lancée fin 2019. Elle dispose de 7 000 références pour une couverture de parc de plus de 83 %, non loin des leaders. Ces pièces sont livrées dans un nouveau packaging rouge et noir, moins salissant et conçu spécialement pour cette gamme.

« Depuis deux ans de tests terrain, nous connaissons une bonne progression de notre gamme PSD. Le bilan est positif avec de bons retours clients. Notre gamme est complète, cohérente avec un bon positionnement tarifaire » explique Pierre Baulu, directeur commercial de Corteco France. Reste à accélérer la logistique. A cette fin, Corteco a pris la décision dès juin prochain de stocker 6 000 références en France dans son entrepôt de Nantiat pour des livraisons en J+1. L’an prochain, ses 6 entrepôts régionaux feront aussi office de relais logistique pour des délais de livraisons raccourcis. La PSD représente à ce stade moins de 3 % des ventes de l’équipementier.

Dans la gamme antivibratoire, Corteco travaille sur la commercialisation de supports moteurs adaptés aux véhicules électriques dont les vibrations sont différentes à celles des moteurs thermiques. Ces supports moteur Quiettype (type silencieux) permettent d’isoler des vibrations basses et hautes fréquences.