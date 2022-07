Corteco rapproche son stock de pièces de suspension et de direction

Proposé à la rechange sous sa marque Corteco, l’équipementier allemand Freudenberg a introduit en 2019 une nouvelle offre de pièces de suspension et de direction (PSD). Certifiée conforme aux normes internationales en vigueur dans l’industrie automobile, cette famille de pièces permet de répondre à l’attente importante des réparateurs face à un parc de véhicules vieillissant et soumis à un contrôle technique de plus en plus exigeant sur ce sujet des trains roulants.

Corteco revendique la garantie de fournir à ses clients des pièces de qualité, fiables et fonctionnelles. Promesse d’autant plus facile à tenir que le groupe allemand est un spécialiste historique dans le domaine de l’antivibration avec sa filiale Vibracoustic, leader technologique dans le développement et la production de douilles hydrauliques, composants majeurs des systèmes modernes de suspension.

« Au-delà de la qualité, la capacité d’un équipementier à livrer rapidement une pièce est un impératif, nous en avons tous bien conscience. C’est pourquoi nous avons souhaité stocker l’ensemble de notre nouvelle gamme de pièces de suspension et de direction dans notre entrepôt installé à Nantiat, près de Limoges », explique Pierre Baulu, directeur commercial de Corteco France.

La gamme PSD de l’équipementier inclut toutes les pièces essentielles de suspension et direction et couvre 90 % du parc roulant européen avec une livraison J+1 assurée à travers toute la France (en express).