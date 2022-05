Corteco s’allie à Amazon pour créer un « pull effect »

En quête d’un « pull effect » pour dynamiser le marché de la rechange des filtres d’habitacle (estimé à 4 millions d’unités), Corteco s’associe à la plus célèbre des marketplaces. La stratégie se déclinera sous la forme de quatre campagnes de promotion en ligne d’une semaine. Organisée de mai à septembre, la démarche concerne les 69 références de la gamme MicronAir blue.

Cette dernière génération de filtre premium neutralise 100 % des particules fines, des allergènes et des microspores fongiques présents dans l’air. De plus, grâce à une capacité de filtration et d’accumulation des particules prolongée, elle assure une absorption efficace des gaz nocifs et des mauvaises d’odeurs. Malgré les qualités avancées, Pierre Baulu, directeur commercial de Corteco, déplore un manque de connaissance et d’implication des professionnels de l’entretien et des distributeurs face à la montée en gamme de la filtration d’habitacle.

La distribution à la manœuvre

A travers la présence sur Amazon, l’objectif est « de convaincre le consommateur final qui se renseigne sur Internet, indique Pierre Baulu. Nous mettons en ligne nos produits, notre argumentaire et nos prix. » Mais contrairement à ce que nous laissions entendre dans notre édition de Décision Atelier n°169, l’équipementier s’appuie bien sur les grossistes pour effectuer les transactions, notamment la nouvelle distribution (Oscaro, PiècesAuto24, Europarts…) qui pèse 8% des ventes de Corteco.

La campagne printemps-été fait office de test pour Pierre Baulu. En cas de succès, l’exercice de style pourrait s’élargir à d’autres gammes, et s’étendre à de nouvelles plateformes Internet. « Nous faisons la promotion d’un produit sur Amazon, pour que nos distributeurs vendent mieux, asseoir notre tarification, et créer un pull effect, à savoir susciter l’intérêt des consommateurs ». Avec l’espoir que ces derniers à l’heure du remplacement, aient le réflexe de commander un filtre bleu à leur réparateur.

Ludovic Bellanger