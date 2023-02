Corteco accompagne la profession par la vidéo

La crise sanitaire et l’éloignement qu’elle a provoqué entre les individus à développer une prise de conscience collective sur la nécessité de garder le contact. C’est encore plus vrai pour les entreprises dont le relationnel avec leurs partenaires et clients est essentiel. Pour cela les supports de communications comme les vidéos sont précieux et facilitent grandement le transit d’informations. Corteco l’a bien compris et propose désormais sur sa chaîne « YouTube » récemment crée des vidéos didactiques techniques pour répondre aux interrogations de ses clients distributeurs et réparateurs.

Pour renforcer sa notoriété et continuer à s’imposer sur le marché français notamment avec ses gammes les plus récentes, Corteco a fait le choix de diffuser de nombreuses actualités au format vidéo afin de donner de la visibilité sur l’activité de la marque et sur ses principales gammes de produits adressées au marché de la Rechange indépendante.

Ainsi une vidéo dédiée aux pièces de suspension et de direction (PSD) a été postée sur la chaine « YouTube » de l'équipementier en fin d’année dernière. Une vidéo sur les bagues d’étanchéité PTFE devrait suivre prochainement. Plus connu mais aussi plus technique, le montage de cette bague est délicat et nécessite toute l’attention des professionnels pour être bien réalisé et éviter les retours sous garantie.

En 2023, grâce notamment aux pages de l’équipementier sur les réseaux sociaux, l’accent sera mis sur les gammes PSD et filtration. Au coeur des développements chez Corteco ces dernières années, elles présentent un véritable potentiel sur le marché français que l'équipementier compte bien exploiter au service de la profession.