CosmétiCar dévoile ses premiers open-points pour 2022

L’enseigne de lavage écoresponsable et de désinfection CosmétiCar, qui s’appuie sur 105 centres (France, mais aussi Suisse et Espagne), majoritairement gérés par des franchisés, annonce qu’elle compte poursuivre son développement territorial en 2022 et dévoile les trois premières villes où elle souhaite trouver un partenaire : Toulouse, Nancy et Avignon.

Rappelons que CosmétiCar bénéficie d’un marché plutôt porteur, circonstances exceptionnelles de la crise du Covid et confinements mis à part, et que sa promesse clients axée sur l’environnement, 250 litres d’eau économisés par lavage, est dans l’air du temps. L’enseigne a aussi amorcé sa diversification, auprès des clients flottes ou pour la préparation de VO notamment, ou sur de nouveaux segments de marché (camping-cars, engins agricoles…).

Pour récompenser les efforts de ses franchisés, la tête de réseau de Cosméticar a récemment créé un trophée d’agence de l’année et en 2021, la distinction est revenue à l’agence GR33 de Bordeaux.