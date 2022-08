CosmétiCar note une hausse des demandes de lavage sans eau

Les agences CosmétiCar enregistrent davantage d'appels de particuliers et de professionnels pour effectuer des prestations de lavage sans eau. Cette hausse est notamment due à deux facteurs : la sécheresse de cet été et la fermeture des stations de lavage. Florian Benoit, dirigeant du réseau, indique : « Notre concept est nouveau depuis 2003, et le fait de protéger l’environnement n’efface pas les doutes des consommateurs sur un mode de lavage auto qu’ils appréhendent. Heureusement les résultats de nos lavages participent à convaincre tous ceux qui s’y essaient. » Afin de respecter ses objectifs écologiques, comme la « non abondance » (maître mot de cette rentrée) de l'eau, le réseau utilise une méthode écoresponsable basée sur l'emploi de produits biodégradables et fabriqués en Provence.

Depuis janvier 2022, plus de 40 500 lavages à la main ont été réalisés par CosmétiCar, ce qui représente une économie de plus de 10 millions de litres d'eau. En outre, le réseau affiche une croissance exponentielle chaque année, avec 30 nouvelles ouvertures en 2020 et 25 de plus en 2021. Au total, 110 agences offrent des lavages auto, moto, camping car, engins agricoles et dédiés aux flottes en France.