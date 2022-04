Cosmobilis (BYmyCAR) rachète le loueur Ucar

Cosmobilis s’apprête à franchir un pas de plus vers la constitution d’une entreprise de mobilité de dimension européenne avec le rachat d’Ucar. Une opération qui consiste en l’acquisition d’un bloc majoritaire d’actions d’Ucar appartenant à son fondateur Jean-Claude Puerto. Ce dernier possède 67 % du capital de la firme. Il cèdera 29 % à Cosmobilis et apportera le solde, soit 38 %, en échange d’actions de Cosmobilis. Jean-Claude Puerto deviendra donc actionnaire de Cosmobilis à hauteur de 6 % du capital. Le reste du capital d’Ucar fera l’objet d’une offre publique d’achat simplifiée. L’ensemble du capital devrait donc être acquis par Cosmobilis, au prix unitaire de 59,15 euros par action, avec un tarif identique pour l’ensemble des actionnaires d’Ucar. Parmi ces derniers, figurent Axa IARD France (14 %), La Française AM (6 %) et Innocap (2 %). Chacun s’est engagé à apporter ses actions à l’offre de Cosmobilis, qui devrait donc obtenir 89 % du capital.

Vers une offre complète de mobilité

Cette acquisition intervient quelques mois après l’entrée au capital de Cosmobilis de Crédit Agricole Consumer Finance à hauteur de 100 millions d’euros. La banque et le groupe de distribution souhaitent construire un acteur européen de la mobilité basé sur le réseau de concessions de BYmyCAR. L’arrivée d’Ucar au sein de cet ensemble permet d’ajouter la location courte durée à la palette des services de Cosmobilis, ainsi qu’un réseau de franchisés fort de 437 agences. Ucar détient aussi une activité de location en marque blanche pour des constructeurs et des distributeurs. Autant d’éléments qui intéressent Cosmobilis dans son déploiement de services de mobilité conçus autour de l’usage des véhicules. « Nous partageons la même vision d’une mobilité responsable et moderne, opérée par un réseau ancré dans le territoire, et proposant au client l’auto-mobilité qui lui convient : la bonne voiture au bon moment pour la bonne durée », commente Carlos Gomes, CEO et co-fondateur de Cosmobilis. Comme le souligne également Jean-Claude Puerto, fondateur d’Ucar, « nous avons toujours cherché à explorer des territoires inconnus dans le service automobile et au sein de Cosmobilis, cette aventure va se poursuivre ». Pour mémoire, Ucar fait figure de pionnier sur le marché de la mobilité partagée, avec des offres et solutions parfois en avance sur son temps. L’évolution des attentes des consommateurs relance aujourd’hui cette vision, largement partagée par Cosmobilis.