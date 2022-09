Cosmobilis investit le Mondial de l’Automobile

Cosmobilis fera ses débuts en tant qu’exposant lors du prochain Mondial de l’Automobile (17-23 octobre, Paris Porte de Versailles). La firme présentera ses diverses activités au grand public. Issue du groupe de distribution BYmyCAR, cette société a été fondée en 2021 par Jean-Louis Mosca et Carlos Gomes, avec le soutien de Crédit Agricole Consumer Finance. Ces fondateurs ont été rejoints plus récemment par Jean-Claude Puerto, fondateur d’Ucar, dans le cadre de l’intégration du loueur au sein du groupe Cosmobilis. L’objectif de cette entité consiste à offrir tous les services possibles en matière d’usage de l’automobile. Elle présentera donc son offre sur un stand de 450 m2.

Faire connaître Cosmobilis

Née en 2021, Cosmobilis rassemble non seulement les concessions BYmyCAR de son réseau de distribution, mais aussi son service de VTC Marcel et sa branche location avec Ucar Mobility Group. L’ensemble représenterait ainsi 675 points de distribution en France et dans plusieurs pays d’Europe. La firme possède également une offre de permis de conduire en ligne, avec la société En voiture Simone. « Nous sommes particulièrement fiers d’être présents à cette édition du Mondial de l’Automobile pour échanger sur les enjeux et notre vision de l’automobilité. Avec Cosmobilis, nous nous proposons de contribuer aux changements à venir grâce au développement d’une mobilité plurielle et intégrée », souligne Carlos Gomes, directeur général et co-fondateur de Cosmobilis.