Côté Sushi fier de sa flotte de scooters électriques

La franchise spécialisée dans la cuisine Nikkei (une fusion de cuisine japonaise et péruvienne), Coté Sushi, recense dans sa flotte une centaine de scooters électriques du fabricant français Red Electric. Un parc électrifié et éprouvé qui devrait prochainement s’étoffer, comme le révèle l’enseigne dans un post Linkedin. Il faut dire que, en comparaison à un véhicule thermique, le scooter électrique Pro50 de Red Electric, utilisé pour les livraisons, permet un gain de 30 euros par mois sur le budget carburant mais aussi entretien de Coté Sushi. En plus d’assurer la circulation de ses engins sans contrainte dans les ZFE du territoire français, ces scooters électriques offrent ainsi une économie de 100 000 à 150 000 euros par an pour la flotte de la marque de restauration Nikkei.

Pas étonnant, donc, que ces modèles aient séduit de nombreux acteurs du secteur tels que Domino’s Pizza ou Sushi Shop et même le grossiste pour les professionnels de la restauration, Metro, qui a intégré le Pro50 dans son catalogue français ainsi que dans celui de sa filiale belge l’année dernière. Red Electric a également lancé tout récemment un partenariat avec Deliveroo afin de démocratiser la livraison écoresponsable. Il donne ainsi accès aux coursiers inscrits sur l’application à un service de location de scooter électrique à moindre coût « avec assurance et entretien compris », précise le constructeur de scooters BtoB.