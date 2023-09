Cotrolia : l’économie circulaire comme leitmotiv

C’est un jour nouveau pour la société Cotrolia, spécialiste de la rénovation des équipements électroniques automobile, qui dévoile une toute nouvelle identité visuelle. Son logo passe d’une carte électronique à un symbole de l’infini aux nuances de vert. Cette transformation très marquée s'inscrit dans la volonté de l'entreprise de souligner son engagement envers l'innovation et l'économie circulaire.

« Ce nouveau logo est le symbole d’une vision ambitieuse. Celle de limiter l’impact écologique des pièces électroniques dans l’industrie automobile » déclare Samuel Tschannen, directeur commercial de Cotrolia.

Un site Internet revisité

Cette nouvelle identité s’accompagne d’un site Internet revisité, plus complet et fonctionnel pour les clients, en particulier l’accès aux données techniques. La plateforme promet une navigation intuitive et fluide du processus de réparation. Elle intègre un catalogue de près de 1000 références de produits rénovés. Changer une pièce électronique sur un véhicule coûte cher et la rénovation permet de réduire ce coût de 70% en moyenne « sans rien concéder sur la qualité du boîtier reçu » assure le responsable. En 2022, les équipes de Cotrolia ont rénové pas moins de 33 000 équipements électroniques pour leurs 11 000 clients réparateurs.