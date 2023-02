Cotrolia va poursuivre sa dynamique de croissance en 2023

Partenaire reconnu depuis 15 ans, Cotrolia s’est forgé la réputation d’un spécialiste apte à proposer une alternative au remplacement coûteux d’un composant électronique neuf. en règle général couteux. Rappelons que l’entreprise dispose d’un catalogue de près de 3 000 références qui couvre 45 marques sur des équipements comme des calculateurs, directions assistées, compteurs, autoradios, ABS, boîtiers habitacles, systèmes de navigation… Cotrolia qui assure la rénovation de 33 000 pièces par an pour plus de 11 000 réparateurs propose à ses clients une alternative responsable à l’achat d’une pièce neuve. « En plus d’être une solution durable, nous permettons à nos clients de bénéficier d’un boîtier 3 à 4 fois moins cher qu’un boîtier neuf, avec une qualité identique grâce à notre système de maintenance préventive et notre garantie de 2 ans » explique Jean-Charles Trochon, co-fondateur de Cotrolia.

En 2022, Cotrolia a connu une forte croissance d’activité qui lui permet d’embaucher 14 techniciens. Une croissance expliquée, d’une part par l'engouement des garages pour les pièces rénovées, mais aussi par l’investissement massif de la société dans la R&D et dans l’industrialisation de l’appareil productif afin de répondre encore plus rapidement à la demande mais également étendre son offre. « Notre objectif est de répondre à tous les besoins de nos clients en matière de pièces électroniques, y compris sur les véhicules récents et les véhicules électriques. Pour cela, nous avons su développer des bancs de tests qui nous donnent une avance technologique primordiale pour nos clients » complète Jean-Charles Trochon.

Pour 2023, le spécialiste ambitionne de poursuivre cette dynamique de croissance et s’entoure pour l’y aider de Samuel Tschannen au poste de directeur commercial. Un responsable fort de 17 ans d’expérience dans l’Aftermarket que l’entreprise compte bien mettre à profit pour mettre en oeuvre une stratégie commerciale ambitieuse. Une mission qui consistera notamment à faire connaître les produits de rénovation électronique, renforcer les synergies avec les partenaires, positionner l’expérience client au coeur de l’offre de service et accélérer la digitalisation.